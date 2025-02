Concorso Agenzia Dogane 2025, 39 esperti Intelligenza Artificiale: come partecipare

Nuovo Concorso Agenzia Dogane 2025. Dopo la selezione per 461 assistenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 39 Funzionari Tecnici Informatici, esperti nel settore dell’intelligenza artificiale. La selezione è rivolta a candidati laureati, e tutti i 39 posti disponibili sono destinati alle Strutture centrali di ADM a Roma.



Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare alla selezione, come fare domanda e come funzioneranno le prove.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 39 esperti Intelligenza Artificiale: requisiti Possono partecipare al concorso Agenzia Dogane 2025 per esperti in Intelligenza Artificiale i candidati in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana o requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Idoneità fisica all’impiego.

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici.

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che

costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. È richiesto inoltre uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Statistica (L-41); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria civile e ambientale (L-7); Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9);

diploma di laurea (Vecchio ordinamento) in Economia e Commercio, Statistica, Astronomia, Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria,

o in alternativa laurea specialistica o magistrale equiparata.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 39 esperti Intelligenza Artificiale: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questa pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Occorrerà obbligatoriamente inserire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Non è previsto il pagamento di una tassa di concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 17:00 del 28 febbraio 2025.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 39 esperti Intelligenza Artificiale: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Preselezione;

Prova scritta;

Prova orale. Se il numero di candidati supera di 12 volte il numero dei posti disponibili, sarà effettuata una prova preselettiva composta da 60 domande a risposta multipla, di cui: 50 quesiti di logica e ragionamento matematico;

10 domande di lingua inglese. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto;

risposta non data: 0 punti;

risposta errata: – 0,33 punti. La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato composto da due quesiti a risposta aperta sulle materie d’esame previste dal bando e otto domande a risposta multipla che accerteranno le competenze trasversali. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie d’esame, a cui si aggiunge la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Anche questa si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 39 esperti Intelligenza Artificiale: materie d’esame Le prove verteranno sulle seguenti materie d’esame: Project management, architetture sistemi ICT;

design pattern;

basi di dati;

big data;

data management;

data science e modelli di intelligenza artificiale, con particolare riferimento al machine learning e alla statistical learning;

statistica;

econometria;

metodi e modelli statistici per l’analisi dei dati;

data privacy e sicurezza informatica;

Regolamentazione Europea in materia di intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024) e di GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

Concorso Agenzia Dogane 2025, 39 esperti Intelligenza Artificiale: mansioni e stipendio Si legge all’interno del bando che il Funzionario Tecnico Informatico è una figura professionale dotata di specifiche competenze tecniche generali e specialistiche nel settore della progettazione, realizzazione e sviluppo delle tecnologie e del sistema informativo, anche sotto il profilo della sicurezza informatica, nel settore dell’analisi delle informazioni insite nei dati e nel settore dello sviluppo di modelli matematici,

statistici ed econometrici. Svolge funzioni caratterizzate da elevato grado di responsabilità, comportanti la gestione il coordinamento e il monitoraggio di attività complesse. I vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nell’Area dei funzionari, famiglia professionale di Funzionario tecnico informatico. Lo stipendio previsto dal nuovo CCNL Funzioni Centrali per quest’Area è di 25.363,13 euro annui lordi, pari a 2.113,69 euro lordi al mese, a cui aggiungere la tredicesima e le altre indennità previste dal CCNL.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 39 esperti Intelligenza Artificiale: riserve di posti Al concorso Agenzia Dogane 2025 per 39 esperti Intelligenza Artificiale si applicano le seguenti riserve di posti: 7% di posti per i candidati appartenenti alle categorie protette;

30% dei posti per i volontari delle Forze Armate;

15% dei posti per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. Le riserve di posti che non risultino coperte per mancanza di aventi titolo sono conferite ai

concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l’ordine di graduatoria.

