Concorsi Università di Messina 2023, 80 posti: domanda, requisiti e stipendi

Tanti nuovo posti di lavoro in Sicilia per merito dei concorsi Università di Messina 2023. I bandi sono volti alla copertura di 80 posti in tutto. L’ottima notizia è data dalla trasversalità dei bandi, difatti le selezioni pubbliche sono aperte a candidati con licenza media, diploma o laurea, a seconda del ruolo per il quale si intende concorrere. Inoltre è prevista l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato.



Per presentare la domanda di ammissione ai concorsi Università di Messina 2023 c’è tempo fino al 18 maggio 2023. Di seguito vediamo insieme i profili professionali cercati, i bandi da scaricare, i requisiti richiesti, come candidarsi e le altre informazioni utili.

Concorsi Università di Messina 2023: profili e bandi L’Università di Messina ha quindi pubblicato 14 bandi di concorso volti all’assunzione di diplomati, laureati e candidati con licenza media. Vediamo i ruoli professionali messi a concorso con i relativi bandi da consultare: 10 posti di personale di cat. B, posizione economica B1, area amministrativa

10 posti di personale di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa

4 posti di personale profilo Giardiniere di cat. B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici

5 posti di personale di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (Ingegneri), di cui:

– 2 ingegneri esperti nei settori dell’ingegneria impiantistica con particolare riguardo alla progettazione di impianti elettrici e speciali;

– 2 ingegneri esperti nell’ingegneria impiantistica con particolare riguardo alla progettazione di impianti termici, di condizionamento, di ventilazione, idrico-sanitari ed antincendio;

– 1 ingegnere civile esperto nell’uso delle tecniche e dei metodi di progettazione BIM (Building Information Modeling), (Graphisoft Arcnicad);

– 2 ingegneri esperti nei settori dell’ingegneria impiantistica con particolare riguardo alla progettazione di impianti elettrici e speciali; – 2 ingegneri esperti nell’ingegneria impiantistica con particolare riguardo alla progettazione di impianti termici, di condizionamento, di ventilazione, idrico-sanitari ed antincendio; 1 ingegnere civile esperto nell’uso delle tecniche e dei metodi di progettazione BIM (Building Information Modeling), (Graphisoft Arcnicad); 1 posto di personale profilo Usciere, di cat. B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici.

6 posti di personale di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui:

– 4 informatici;

– 2 grafici editoriali.

4 informatici; 2 grafici editoriali. 5 posti di personale di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui

– 3 elettrotecnici;

– 2 geometri.

3 elettrotecnici; 2 geometri. 10 posti di personale di cat. C, posizione economica C1, area Biblioteche.

4 posti di personale di cat. EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale

1 posto di cat. EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Ingegnere

6 posti di personale di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Informatico

3 posti di personale di cat. D, posizione economica D1, area Biblioteche

10 posti di personale di cat. D, posizione economica D1, area gestionale

5 posti di personale di cat. EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Informatico

Concorsi Università di Messina 2023: i requisiti

REQUISITI GENERALI età non inferiore agli anni 18 cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, o altra categoria indicata nei bandi, fatta salva la conoscenza della lingua italiana godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza idoneità fisica a svolgere l’attività prevista. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985 non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni. In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l’Ateneo si riserva di valutare l’ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare possesso dei requisiti che danno diritto alle eventuali riserve previste dai bandi non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

REQUISITI SPECIFICI 10 amministrativi cat B: Diploma di istruzione secondaria di primo grado 10 amministrativi cat C: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 4 giardinieri cat B: Diploma di istruzione secondaria di primo grado e qualifica professionale inerente la posizione da ricoprire 5 ingegneri cat D: Laurea in Ingegneria 1 usciere cat B: Diploma di istruzione secondaria di primo grado 6 tecnici (4 informatici 2 grafici) cat C: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e qualifica professionale inerente la mansione da svolgere 5 tecnici (3 elettrotecnici 2 geometri) cat C: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado negli indirizzi specificati nel bando e/o qualifica professionale inerente la mansione da svolgere 10 bibliotecari cat C: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 4 amministrativi gestionali cat EP: Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento / Laurea specialistica (DM n. 509/1999) / Laurea magistrale (DM n. 270/04). Si richiede, inoltre, particolare qualificazione professionale ricavabile da precedenti esperienze lavorative svolte nell’ambito di attività amministrative-gestionali di livello immediatamente inferiore, di durata non inferiore a tre anni 1 ingegnere cat EP: Laurea in Ingegneria nelle classi e indirizzi specificati nel bando e iscrizione all’Albo professionale, con relativa abilitazione all’esercizio della professione 6 informatici cat D: Diploma di laurea vecchio ordinamento / Laurea specialistica o Laurea magistrale nelle classi e indirizzi specificati nel bando, unita ad esperienza professionale nella professionalità richiesta di durata almeno biennale o unita a diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca o di master universitario in discipline inerenti la professionalità richiesta 3 bibliotecari cat D: Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale nelle classi e indirizzi specificati nel bando 10 gestionali cat D: Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento / Laurea specialistica (DM n. 509/1999) / Laurea magistrale (DM n. 270/04) 5 informatici cat EP: Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento / Laurea specialistica (DM n. 509/1999) / Laurea magistrale (DM n. 270/04) nelle classi e indirizzi specificati nel bando. Si richiede, inoltre, particolare qualificazione professionale ricavabile da precedenti esperienze lavorative svolte nell’ambito di attività amministrative-gestionali di livello immediatamente inferiore, di durata non inferiore a tre anni

Concorsi Università di Messina 2023: cosa studiare Uno strumento essenziale per la preparazione al concors infermieri ARES 118 di Roma, è rappresentato dai Manuali appositi che racchiudono le nozioni fondamentali a superare le prove e allenarsi a ragionare sui quiz: Manuale di Legislazione universitaria: teoria e test. Il manuale racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.

Concorso per Bibliotecario Collaboratore e Istruttore: teoria e test per tutte le prove. Il volume si presenta come una guida pratica e aggiornata sulla biblioteconomia, utile per quanti intendono partecipare ai concorsi pubblici per bibliotecari e collaboratori bibliotecari, ma anche per coloro che necessitano di una panoramica sulla formazione professionale e l’organizzazione bibliotecaria nel suo complesso.

Concorsi Università di Messina 2023: le prove L’Amministrazione, in relazione al numero di domande pervenuto per ciascun concorso si riserva di procedere ad eventuale preselezione. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di prove d’esame scritte, pratiche e/o orali. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dei bandi sopra allegati.

Concorsi Università di Messina 2023: la domanda Per partecipare ai concorsi dell’Università di Messina 2023 gli interessati devono presentare le domande esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi all’inidirizzo pica.cineca.it, cliccando sul link relativo al bando al quale si è interessati, entro le ore 13.00 del 18 maggio 2023. L’accesso alla piattaforma telematica è consentito esclusivamente tramite credenziali SPID.



Concorsi Università di Messina 2023: gli stipendi profilo per profilo posizione economica B1 si aggira sui 1.250 euro mensili

si aggira sui 1.250 euro mensili posizione economica C1 si aggira sui 1.350 euro mensili

si aggira sui 1.350 euro mensili posizione economica B3 si aggira sui 1.191 euro mensili

si aggira sui 1.191 euro mensili posizione economica D1 si aggira sui 1.450 euro mensili

si aggira sui 1.450 euro mensili posizione economica EP1 si aggira sui 2.816 80 euro mensili

Per restare aggiornato su tutte le novità e approfondimenti sui vari concorsi infermieri 2023, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi (qui sotto)