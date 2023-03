Concorsi servizi demografici: i bandi attivi e cosa studiare

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo grazie alla disposizione dei Concorsi servizi demografici previsti per l’anno in corso. Numerosi Comuni ed enti locali hanno infatti disposto l’apertura di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti di personale addetto ai servizi demografici.



Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dai vari Comuni per lavorare nell’area dei servizi demografici in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione, le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.



Concorsi servizi demografici: i requisiti generali Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi: cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione dal rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

assenza di provvedimenti di decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici, nonché di destituzione o dispensa da precedenti rapporti di pubblico impiego;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (tale requisito riguarda solo i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire;

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità);

conoscenza dell’uso delle più comuni apparecchiature ed applicazioni informatiche (Windows, Word, Excel, navigazione internet, posta elettronica, firma digitale, ecc.), nonché conoscenza della lingua inglese ad un livello Base (A2) del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il livello di conoscenza in ambito informatico e linguistico verrà accertato dall’Amministrazione.

Concorsi servizi demografici: Comune di Ponte Lambro Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi demografici. La scadenza del bando è prevista per il 27 marzo 2023.

Concorsi servizi demografici: Comune di Pandino Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno della durata di dodici mesi con contratto di formazione e lavoro, per l’area affari generali – servizi demografici. Scadenza il 20 marzo alle ore 12.

Concorsi servizi demografici: Comune di Val Liona E’ indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo, area amministrativo-tributaria -servizi demografici. Chiunque fosse interessato può presentare domanda di partecipazione entro il 16 marzo 2023.

Concorsi servizi demografici: Comune di Inverso Pinasca Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, per i servizi amministrativi/demografici. Chiunque fosse interessato può presentare domanda di partecipazione entro il 16 marzo 2023.

Concorsi servizi demografici: i bandi ufficiali