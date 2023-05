E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 60 posti nel profilo professionale di Funzionario Economico-Finanziario, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Il bando è per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di 60 posti nel profilo professionale di funzionari laureati, di cui segnaliamo che il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari delle Forze Armate.



Vediamo di seguito tutto ciò che riguarda questo maxi concorsi Roma 60 Funzionari. Il termine entro il quale è possibile presentare domanda di ammissione alla selezione è fissato al 29 maggio 2023.

Concorsi Roma 60 Funzionari: il bando

Concorsi Roma 60 Funzionari: i requisiti La selezione pubblica è rivolta a candidati che possiedono i requisiti di seguito elencati:

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando, con relativi requisiti Per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere, inoltre, uno dei seguenti titoli di studio: età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo Laurea Magistrale ex D.M. 270/20 04 nelle seguenti classi:

LM-16 Finanza;

LM-31 Ingegneria Gestionale;

LM-56 Scienze dell’Economia;

LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

LM-77 Scienze Economico Aziendali;

LM-82 Scienze Statistiche;

LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; idoneità fisica Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09.07.2009 godimento dei diritti civili e politici Lauree di cui al D M. 270/04 appartenenti ad una delle seguenti Classi:

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

L-33 Scienze economiche;

L-41 Statistica; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo Lauree Triennali di cui al D. M. 509/99 ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09.07.2009; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11. non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Concorsi Roma 60 Funzionari: cosa studiare Il volume Istruttore Contabile si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di istruttore e istruttore direttivo contabile (cat. C e D) nell’area economico-finanziaria degli enti locali.



Il testo propone una trattazione teorica sulle materie generalmente richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero: Diritto costituzionale;

Diritto dell’Unione europea (elementi);

Ordinamento e funzioni degli enti locali;

Pubblico impiego;

Diritto amministrativo (elementi);

Accesso agli atti;

Privacy;

Attività contrattuale della P.A.;

Contabilità dello Stato e degli enti locali;

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Diritto penale e reati contro la P.A..

Concorsi Roma 60 Funzionari: le prove e le materie Le prove di esame consisteranno in una eventuale prova preselettiva (nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso), in una prova scritta ed una prova orale.

LE PROVE



-PROVA PRESELETTIVA. ConsistE in un test da risolvere in 60 minuti, composto da 40 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla e verterà sulle abilità logico matematiche, numeriche e di ragionamento e/o sulla conoscenza delle materie previste per la prova scritta.



-PROVA SCRITTA. Avrà una durata di 4 ore e sarà finalizzata ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata. La prova consisterà nella somministrazione di 3 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla da corredare con adeguato commento. Ecco le materie da studiare: Diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi L.241/1990 e ss.mm.ii.;

Nozioni di diritto civile: contratti, obbligazioni, diritti reali;

Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e 118/2011 e ss mm.ii., principi contabili generali ed applicati;

Testo unico sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 175/2016);

Diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli Enti Locali, verifiche, recuperi, sgravi, rimborsi;

Adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti Locali;

Ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e CCNL Comparto Funzioni Locali;

Normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000);

Nozioni in materia di appalti: codice degli Appalti;

Nozioni sulla trasparenza, (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (L.190/2012 e ss.mm.ii);

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 118/2011) degli enti locali e dei loro organismi;

Disciplina del nuovo saldo di finanza pubblica e pareggio di Bilancio;

Il Sistema dei controlli interni nell’Ente Locale;

Trattamento giuridico/economico del personale del comparto Funzioni Locali;

Elementi in materia di tratta mento dei dati personali e tutela della riservatezza (D.Lgs. n. 196 /2003 e Regolamento generale sulla protezione dei da ti GDPR Regolamento UE n. 679/2016);

Forme di Finanziamento e di realizzazione degli investimenti. -PROVA ORALE. Sarà un colloquio interdisciplinare che verterà sulle materie oggetto della prova scritta e sullo Statuto, Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Regolamento di Contabilità di Roma Capitale.

Concorsi Roma 60 Funzionari: lo statuto da studiare Statuto di Roma Capitale, il manuale sintetico e bello denso da studiare, leggere e consultare in vista del maxi concorso Comune di Roma 2023. Un breve excursus sulle origini e i principi fondamentali degli enti locali, sugli statuti e regolamenti, il volume prende in esame: lo Statuto e i principali regolamenti in vigore di Roma Capitale;

gli amministratori e gli organi di governo;

il procedimento amministrativo e il diritto di accesso;

il decentramento municipale;

l’organizzazione dei servizi e degli uffici;

la gestione dei servizi pubblici e l’ordinamento contabile. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono presenti: selezione di quiz con risposta commentata;

simulatore di quiz;

video di approfondimento.

Concorsi Roma 60 Funzionari: lo stipendio Alla professione di funzionario amministrativo si accede tramite concorso pubblico, a cui possono partecipare i soggetti dotati di laurea breve o diploma di laurea, oltre che dei requisiti generali previsti da tutti i concorsi pubblici. Di conseguenza, lo stipendio lordo si aggira sui 1.844 euro al mese (categoria D1), mentre lo stipendio netto ammonta a circa 1450 euro.



