Concorsi Roma 2023, in arrivo 2Mila assunzioni: i nuovi bandi

In arrivo migliaia di assunzioni al Comune di Roma, anche tramite nuovi concorsi pubblici. Il nuovo piano assunzionale dall’amministrazione capitolina prevede l’inserimento di oltre 2 mila risorse, di cui 1500 già nel 2023. In arrivo entro l’anno anche il nuovo concorso per vigili urbani.

Concorsi Roma 2023: le assunzioni in arrivo Si parla di 2000 nuove assunzioni che riguardano il Comune di Roma e per cui saranno impiegate le risorse economiche rese disponibili dal Bilancio della capitale e dai finanziamenti che riguardano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ai progetti comunali per il contrasto alla povertà. Soltanto per l’anno 2023 risultano circa 1500 i nuovi ingressi che entreranno di ruolo negli uffici comunali, invece i due bandi in arrivo daranno il via all’inserimento di ben 860 reclute, a cui potranno sommarsi altre unità di personale previste dalla programmazione riguradante il 2024.

Ecco nel dettaglio quali sono i posti di lavoro nel Comune di Roma da coprire e i prossimi concorsi in uscita.

Concorsi Roma 2023: i profili ricercati ASSUNZIONI 2023 400 insegnanti di scuola d’infanzia e educatori asilo nido;

349 istruttori amministrativi;

214 assistenti sociali;

150 funzionari amministrativi;

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR;

60 funzionari economici;

30 psicologi;

30 funzionari servizi educativi;

20 operatori servizi ambientali;

10 funzionari archivio storico;

5 autisti da assumere mediante scorrimento delle graduatorie del Centro per l’Impiego;

1 istruttore servizi informatici e telematici;

26 dirigenti. ASSUNZIONI 2024 800 agenti di polizia locale;

60 funzionari addetti agli aspetti economici e di ragioneria.

Concorsi Roma 2023: il maxi bando per la Polizia Locale Con la pubblicazione del PIAO 2022/2024 il concorso sembrava slittato al 2024, anche a causa delle assunzioni legate al concorso per 500 istruttori di polizia locale già espletato nel 2021. Tuttavia, il recente Piano assunzioni 2023 ha confermato l’arrivo di 1500 assunzioni per il Comune di Roma, di cui 800 riservate alla Polizia Municipale.



A differenza di quanto precedentemente annunciato, i posti a disposizione saranno 800 e non 1500, le cui assunzioni avverranno tutte entro il 2024. Tuttavia, ciò rappresenta un aumento delle assunzioni, dato che precedentemente erano previsti 500 posti entro il 2024 e 1000 entro il 2027. Non è escluso comunque l’utilizzo della graduatoria per ulteriori assunzioni dopo le prime 800.



Il bando di concorso in arrivo a Roma prevede che le prove selettive non includeranno domande di cultura generale, bensì test focalizzati su argomenti di politica giudiziaria e amministrativa. Le selezioni prevedono anche prove di tipo attitudinale, con particolare attenzione a quelle fisiche e sportive.

Concorsi Roma 2023: prepararsi al maxi concorso Polizia Locale Per una preparazione a tutto tondo è particolarmente indicato il manuale di cultura generale e il manuale sui quiz. Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione, al passo con i tempi e con le nuove procedure che la normativa richiede, consente al candidato di apprendere tutte le materie e le competenze richieste nei bandi di concorso per le diverse qualifiche dei Corpi di Polizia Locale

Concorsi Roma 2023: lo stipendio dell’Agente di Polizia Locale Un Agente di Polizia Locale percepisce generalmente tra i 1.240 e 2.192 euro lordi il mese all’inizio del rapporto di lavoro. Dopo 5 anni, la retribuzione è tra i 1.467 e 2.535 euro al mese per una settimana lavorativa di 40 ore.

Concorsi Roma 2023: dove scaricare i bandi Gli interessati ai concorsi Comune di Roma 2023 e alle future assunzioni dell’ente devono attendere la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione per reclutare il personale da assumere. Le ricerche di personale vengono pubblicate sul sito web di Roma Capitale in comune.roma.it.