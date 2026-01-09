Concorsi Pubblici gennaio 2026: oltre 10mila posti per diplomati e laureati

Concorsi Pubblici gennaio 2026: sono tantissimi i bandi che sono stati pubblicati durante il mese di dicembre e in scadenza nel primo mese del 2026. Ci sono occasioni per diplomati e laureati, maxi-concorsi con oltre 10mila posti in diversi Enti statali e soprattutto in tutta Italia.

Tra le selezioni più attese, il concorso RIPAM per 3997 Assistenti che prevede anche 949 posti per INPS, e il concorso per 1340 Funzionari destinati a diverse amministrazioni statali. Alcuni di questi maxi-concorsi sono a prova unica con domande a risposta multipla, il che li rende ancora più appetibili per chi si appresta a cercare un nuovo lavoro nella PA a partire dal 2026.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i principali Concorsi pubblici con scadenza a gennaio 2026, con le indicazioni su come fare domanda e i Manuali consigliati per la preparazione.

Concorsi Pubblici gennaio 2026: 2377 posti al Ministero della Cultura Il concorso del Ministero della Cultura era stato annunciato già nell’estate 2025, e a dicembre sono arrivati i due attesi bandi per il reclutamento di: 1800 Assistenti di cui

di cui 1.500 unità di assistente per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali (Codice 01);



300 unità di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione (Codice 02).

577 Funzionari di cui

di cui 100 unità di funzionario architetto (Codice 01);



300 unità di funzionario bibliotecario (Codice 02);



167 unità di funzionario archivista (Codice 03);



10 unità di funzionario archeologo (Codice 04). Il bando per assistenti, a cui possono partecipare tutti i candidati in possesso del diploma, prevede una sola prova scritta. Il bando per Funzionari, per cui è richiesta sia la Laurea Magistrale che un titolo superiore come Master o Dottorato di ricerca, prevede anche una prova orale. Sarà possibile fare domanda attraverso il Portale InPA, seguendo la procedura guidata. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro. Clicca qui per fare domanda per il concorso per Assistenti (Scadenza 10 gennaio 2026 )

) Clicca qui per fare domanda per il concorso per Funzionari (Scadenza 14 gennaio 2026)

Concorsi Pubblici gennaio 2026: 916 Infermieri Veneto L’Azienda Zero del veneto, quale Ente organizzatore, ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 916 Infermieri a tempo indeterminato da destinare alle diverse Aziende Sanitarie della Regione secondo la seguente suddivisione: Azienda ULSS 1 Dolomiti (110 Posti)

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (100 Posti)

Azienda ULSS 3 Serenissima (80 Posti)

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale (100 Posti)

Azienda ULSS 5 Polesana (85 Posti)

Azienda ULSS 6 Euganea (30 Posti)

Azienda ULSS 7 Pedemontana (110 Posti)

Azienda ULSS 8 Berica (100 Posti)

Azienda ULSS 9 Scaligera (10 Posti)

Azienda Ospedale – Università Padova (120 Posti)

A.O. Universitaria Integrata Verona (70 Posti)

I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (1 Posto) Sarà possibile fare domanda fino al 15 gennaio 2026 utilizzando il Portale concorsi di Azienda Zero Veneto. La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale.

Concorsi Pubblici gennaio 2026: Maxi-concorso Ripam per 3997 diplomati Una delle più grandi occasioni del 2026 è rappresentata dal maxi-concorso gestito da Ripam per il reclutamento di 3997 unità a tempo indeterminato nell’area degli Assistenti. I profili professionali inclusi nel bando sono i seguenti: 2913 Assistenti Amministrativi;

498 Assistenti Economici;

583 Assistenti Informatici;

3 Assistenti Tecnici. È possibile partecipare con qualsiasi diploma. I posti sono ripartiti in diverse amministrazioni su tutto il territorio nazionale, la ripartizione completa è contenuta all’interno del bando di concorso. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso (disponibile qui) entro il 27 gennaio 2026. La selezione sarà a prova unica con domande a risposta multipla, e si potrà partecipare per un solo profilo tra quelli previsti dal bando.

Concorsi Pubblici gennaio 2026: 1100 diplomati al Ministero della Difesa Altra importante occasione per diplomati è rappresentata dal concorso (sempre gestito da Formez) per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.100 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della difesa, nell’Area degli assistenti secondo la seguente suddivisione: 600 assistenti amministrativi (Codice AMM);

9 assistenti sanitari (Codice FS-41);

22 assistenti ai servizi di supporto (Codice FT-35);

2 assistenti per l’alimentazione e la ristorazione (Codice FT-36 -LAZ) per il Lazio;

40 assistenti ai servizi di vigilanza (Codice FT-37);

20 assistenti tecnici per l’informatica (Codice FT-45);

5 unità di assistente per i servizi informativi (Codice FT-46-LAZ) per il Lazio;

65 unità di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT-47);

14 unità di assistente tecnico per la cartografia e la grafica (Codice FT-48);

10 unità di assistente tecnico chimico-fisico (Codice FT-49);

7 unità di assistente tecnico artificiere (Codice FT-50);

88 unità di assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (Codice FT-51);

12 unità di assistente tecnico nautico (Codice FT-52);

53 unità di assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT-53);

48 unità di assistente tecnico per le lavorazioni (Codice FT-54);

105 unità di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (Codice FT-55). Anche questo concorso prevede una sola prova scritta a risposta multipla, con materie diverse per ogni profilo. Ogni profilo ha una ripartizione di posti interna in diverse regioni. Sarà possibile fare domanda attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso (disponibile qui) entro il 27 gennaio 2026. Si potrà partecipare per un solo profilo tra quelli previsti dal bando.

Concorsi Pubblici gennaio 2026: 336 Informatici all’INPS Per l’assunzione di assistenti amministrativi, come avevamo anticipato, l’Inps si è appoggiata a Formez, includendo il profilo tra quelli previsti dal maxi-concorso per 3997 posti. Prima di questa selezione, l’Istituto ha pubblicato i bandi per il reclutamento di un totale di 336 unità così suddivise: 248 Assistenti Informatici,

88 Funzionari Informatici. Mentre per assistenti sono previsti posti in tutta Italia, i Funzionari informatici lavoreranno esclusivamente per la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione, con sede a Roma. L’elenco completo dei titoli di studio è presente all’interno dei rispettivi bandi, ma si anticipa che per i posti da assistente serve il diploma mentre si può partecipare ai posti per funzionario con Laurea Triennale. La selezione, per i due bandi, si articolerà in: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli.

Sarà possibile fare domanda attraverso il Portale InPA, seguendo la procedura guidata. Clicca qui per fare domanda per 248 Assistenti Informatici (Scadenza 28 gennaio )

) Clicca qui per fare domanda per 88 Funzionari Informatici (Scadenza 29 gennaio)

Concorsi Pubblici gennaio 2026: 160 posti alla Banca d’Italia La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di: 45 Esperti;

45 Assistenti;

70 Vice Assistenti. Per la partecipazione ai posti di Esperto è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica, per Assistente è richiesta la Laurea Triennale mentre per i posti da Vice Assistente è richiesto il diploma. LA selezione si articolerà in: Prova preselettiva (per i primi due profili sarà un quiz a risposta multipla, mentre per i posti da Vice Assistente ci sarà una preselezione per titoli);

Prova scritta;

Prova orale. Sarà possibile fare domanda attraverso il Portale della Banca d’Italia (disponibile cliccando qui) fino al 27 gennaio 2026.

Concorsi Pubblici gennaio 2026: 1340 Funzionari Ripam Un altro importante concorso unificato organizzato da Ripam è quello per l’assunzione di 1340 posti in diverse amministrazioni in tutta Italia. Questa selezione riguarda i seguenti profili professionali: 2 posti da inquadrare nell’Area delle Elevate Professionalità nei ruoli dell’AGID;

697 funzionari amministrativi;

219 funzionari economici;

271 funzionari informatici;

36 funzionari della comunicazione;

33 funzionari statistici;

2 funzionari chimici;

8 funzionari assistenti sociali;

2 funzionari bibliotecari;

10 funzionari per le attività economiche, commerciali e statistiche presso il MAECI;

50 funzionari tecnico informatici e delle telecomunicazioni presso il MAECI;

10 funzionari archivisti di Stato/ di biblioteca presso il MAECI. È possibile partecipare con la Laurea Triennale, con la sola eccezione dei posti dell’Elevata Professionalità per AGID per cui è richiesta la Magistrale con almeno 2 anni di esperienza professionale documentata in funzioni specialistiche e/o di responsabilità. Per i posti al MAECI è richiesta la conoscenza di almeno due lingue straniere. La selezione si articolerà in: Preselettiva (solo per AGID)

Prova scritta (per tutti i profili)

Prova orale (solo per AGID e MAECI). Sarà possibile fare domanda attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso (disponibile qui) entro il 27 gennaio 2026. Si potrà partecipare per un solo profilo tra quelli previsti dal bando.

Foto di copertina: iStock/baona