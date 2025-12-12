Concorso MiC 1800 assistenti 2026: bando, requisiti, prove e come fare domanda

Il concorso MiC 1800 assistenti 2026 rappresenta una delle principali procedure di reclutamento avviate dal Ministero della Cultura per il rafforzamento degli organici su tutto il territorio nazionale. Il bando, gestito dalla Commissione RIPAM, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area degli assistenti, con posti distribuiti tra Regioni e Province autonome. Avevamo anticipato la pubblicazione di questo importante concorso in questo articolo.
La selezione è rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e si articola in una procedura per esami, con un’unica prova scritta a quiz. I 1.800 posti complessivi sono suddivisi in due distinti profili professionali:
- 1500 assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice 01),
- 300 assistenti tecnici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (Codice 02).
La procedura è articolata su base territoriale: i posti sono ripartiti per sedi regionali e ciascun candidato deve scegliere, in fase di domanda, lo specifico codice concorso territoriale per cui intende concorrere. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale inPA, entro la scadenza fissata al 10 gennaio 2026 alle ore 23:59
Vediamo quindi nei prossimi paragrafi come funzionerà il concorso MiC 1800 assistenti 2026, chi può partecipare e come prepararsi al meglio alle prove.
Concorso MiC 1800 assistenti 2026: posti e profili
Come anticipato, i 1.800 posti complessivi del Concorso MiC 1800 assistenti 2026 sono suddivisi in due distinti profili professionali. Il primo, numericamente prevalente, riguarda gli assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio culturale e dei servizi culturali, figura centrale per la fruizione e la sicurezza di musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura. Il secondo profilo è quello di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione, con mansioni di supporto tecnico-operativo alle attività istituzionali del Ministero.
La procedura è articolata su base territoriale: i posti sono ripartiti per sedi regionali e ciascun candidato deve scegliere, in fase di domanda, lo specifico codice concorso territoriale per cui intende concorrere. Nelle tabelle seguenti è riportato il numero di posti per regione per i due profili previsti dal Concorso MiC 1800 assistenti 2026.
Concorso MiC 1800 assistenti 2026 – Codice 01 – Suddivisione posti:
|Regione / Sede territoriale
|Posti
|Abruzzo
|27
|Basilicata
|31
|Calabria
|63
|Campania
|341
|Emilia-Romagna
|66
|Friuli-Venezia Giulia
|31
|Lazio
|311
|Liguria
|44
|Lombardia
|77
|Marche
|38
|Molise
|29
|Piemonte
|47
|Puglia
|45
|Sardegna
|49
|Sicilia
|17
|Toscana
|170
|Trentino-Alto Adige
|3
|Umbria
|41
|Veneto
|70
|Totale
|1.500
Concorso MiC 1800 assistenti 2026 – Codice 02 – Suddivisione posti:
|Regione / Sede territoriale
|Posti
|Abruzzo
|10
|Basilicata
|12
|Calabria
|15
|Campania
|35
|Emilia-Romagna
|18
|Friuli-Venezia Giulia
|5
|Lazio
|70
|Liguria
|7
|Lombardia
|22
|Marche
|6
|Molise
|6
|Piemonte
|14
|Puglia
|21
|Sardegna
|8
|Sicilia
|2
|Toscana
|28
|Umbria
|6
|Veneto
|15
|Totale
|300
N.B. È possibile partecipare per un solo codice di concorso.
Riserve di posti
Sono previste riserve a favore dei candidati con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, nonché riserve per i volontari delle Forze armate e per coloro che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale, nei limiti percentuali stabiliti dalla legge.
È inoltre prevista, nei termini indicati dal bando, una riserva fino a una determinata percentuale dei posti a favore del personale che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato presso l’amministrazione, in attuazione delle disposizioni normative richiamate. Le riserve non operano automaticamente, ma sono applicate in sede di formazione della graduatoria finale, a condizione che il candidato risulti idoneo e abbia dichiarato il possesso dei requisiti nella domanda di partecipazione.
Requisiti di partecipazione al concorso MiC
Per partecipare al concorso MiC 1800 assistenti 2026 è necessario possedere, alla data di scadenza della domanda, i requisiti generali previsti dalla normativa sul pubblico impiego e quelli specificamente indicati dal bando. I requisiti sono i seguenti, comuni a entrambi i profili:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure altra condizione equiparata;
- età non inferiore a 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- assenza di condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non sono previsti, dal bando, titoli di studio ulteriori obbligatori rispetto al diploma.
Come fare domanda per il Concorso MiC 1800 assistenti 2026
La domanda di partecipazione al Concorso MiC 1800 assistenti 2026 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale inPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso. Non sono ammesse altre modalità di invio.
Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di un sistema di identità digitale valido (SPID, CIE, CNE o eIDAS) e di una PEC o domicilio digitale intestato al candidato.
Durante la compilazione della domanda è richiesto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro. Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato alle ore 23:59 del 10 gennaio 2026. Dopo tale data il sistema non consentirà ulteriori invii o modifiche.
La selezione del concorso MiC 1800 assistenti 2026 si articola in una unica prova scritta, svolta mediante test a risposta multipla.
La prova consiste in 40 quesiti, da risolvere in un tempo massimo di 60 minuti. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti e la prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30. Il bando non prevede prove orali né la valutazione dei titoli.
È espressamente indicato che non è prevista la pubblicazione preventiva di una banca dati dei quesiti.
La prova del Concorso MiC 1800 assistenti 2026 sarà così articolata:
- 25 domande sulle materie d’esame (10 su materie comuni a entrambi i profili e 15 specifiche per ogni profilo);
- 8 quesiti di logica;
- 7 quiz situazionali.
Il punteggio per le prime 33 domande sarà il seguente:
- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.
Per i quiz situazionali la valutazione funzionerà invece in maniera diversa:
- risposta più efficace: +0,75 punti;
risposta neutra: +0,375 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
Materie d’esame e come prepararsi
Le materie oggetto della prova scritta del Concorso MiC 1800 assistenti 2026 comprendono una parte comune e contenuti differenziati in base al profilo scelto. Nella tabella seguente sono indicate tutte le materie richieste per la prova scritta:
|Materie/ambiti comuni a entrambi i profili
|Materie/ambiti specifici Codice 01
|Materie/ambiti specifici Codice 02
|Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici, alla disciplina del lavoro pubblico, alla responsabilità dei pubblici dipendenti, alla protezione dei dati personali;
|Legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento a luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, cantieri temporanei o mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro);
|Nozioni di archeologia, storia dell’arte, storia della critica d’arte, museologia e museografia;
|Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
|Nozioni di marketing e comunicazione;
|Metodologie e tecniche dello scavo e della ricerca archeologica anche in ambito subacqueo;
|Codice dell’Amministrazione digitale;
|Elementi di diritto del patrimonio culturale e nozioni sul patrimonio culturale;
|Elementi di diritto del patrimonio culturale e nozioni sul patrimonio culturale;
|Elementi di diritto dell’Unione europea;
|Struttura e organizzazione del Ministero della cultura;
|Struttura e organizzazione del Ministero della cultura;
|Elementi di contabilità di Stato;
|Lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
|Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all’amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.
|capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.
|quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.
Graduatoria, scelta sede e assunzione
Al termine della prova scritta del Concorso MiC 1800 assistenti 2026, la Commissione RIPAM procede alla formazione delle graduatorie di merito, distinte per profilo professionale e ambito territoriale, sulla base del punteggio conseguito dai candidati e dell’applicazione delle riserve e delle preferenze previste dal bando.
La scelta della sede di assegnazione avviene successivamente alla formazione della graduatoria ed è effettuata dai candidati secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, tenendo conto sia della disponibilità dei posti residui sia dell’eventuale applicazione delle riserve di legge. In concreto, ciascun candidato è chiamato a scegliere tra le sedi ancora disponibili al momento della propria convocazione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria.
L’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nell’Area degli assistenti del Ministero della Cultura. Lo stipendio di accesso è di 20.884,37 euro lordi annui, a cui vanno aggiunte la tredicesima e le altre indennità di comparto previste dal CCNL e dalla contrattazione integrativa.
Concorso MiC 1800 assistenti 2026: le FAQ
È sufficiente il diploma per partecipare al concorso MiC?
Sì. Il bando prevede come titolo di studio minimo il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non sono richieste lauree o titoli ulteriori obbligatori. Restano fermi i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.
Posso partecipare per tutti e due i profili?
No. Il bando prevede che è possibile scegliere uno solo dei due codici di concorso.
Posso scegliere la sede di destinazione?
Sì, la sede di destinazione viene scelta dai candidati, ma solo dopo la formazione della graduatoria. La scelta non avviene al momento della domanda. I candidati idonei scelgono la sede in ordine di graduatoria, tenendo conto dei posti disponibili e dell’eventuale applicazione delle riserve di legge. Chi è collocato nelle posizioni più alte ha quindi maggiori possibilità di scelta, mentre gli altri potranno optare solo tra le sedi ancora vacanti.
