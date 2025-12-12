Concorso MiC 1800 assistenti 2026: bando, requisiti, prove e come fare domanda

Il concorso MiC 1800 assistenti 2026 rappresenta una delle principali procedure di reclutamento avviate dal Ministero della Cultura per il rafforzamento degli organici su tutto il territorio nazionale. Il bando, gestito dalla Commissione RIPAM, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area degli assistenti, con posti distribuiti tra Regioni e Province autonome. Avevamo anticipato la pubblicazione di questo importante concorso in questo articolo.

La selezione è rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e si articola in una procedura per esami, con un’unica prova scritta a quiz. I 1.800 posti complessivi sono suddivisi in due distinti profili professionali:

La procedura è articolata su base territoriale: i posti sono ripartiti per sedi regionali e ciascun candidato deve scegliere, in fase di domanda, lo specifico codice concorso territoriale per cui intende concorrere. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale inPA, entro la scadenza fissata al 10 gennaio 2026 alle ore 23:59

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi come funzionerà il concorso MiC 1800 assistenti 2026, chi può partecipare e come prepararsi al meglio alle prove.

Concorso MiC 1800 assistenti 2026: posti e profili

Come anticipato, i 1.800 posti complessivi del Concorso MiC 1800 assistenti 2026 sono suddivisi in due distinti profili professionali. Il primo, numericamente prevalente, riguarda gli assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio culturale e dei servizi culturali, figura centrale per la fruizione e la sicurezza di musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura. Il secondo profilo è quello di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione, con mansioni di supporto tecnico-operativo alle attività istituzionali del Ministero.

Concorso MiC 1800 assistenti 2026 – Codice 01 – Suddivisione posti: