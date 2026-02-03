Concorsi Pubblici febbraio 2026: bandi in scadenza per centinaia di posti

Concorsi Pubblici febbraio 2026: proseguono le assunzioni nella pubblica amministrazione. Sebbene non eguagli i volumi di gennaio, che ha registrato selezioni per oltre 10mila unità, il mese di febbraio presenta comunque diverse opportunità di rilievo per profili diplomati e laureati.
Tra queste, anche uno strascico del mese di gennaio: a causa di un aggiornamento del Portale inPA per il passaggio al Polo Strategico Nazionale, la scadenza dei concorsi INPS per assistenti e funzionari informatici inizialmente prevista per la fine di gennaio è slittata a febbraio.
Altre occasioni importanti si trovano in Sicilia, con oltre 300 posti presso la Regione in diversi profili, e un importante concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato.
Vediamo quindi nei prossimi paragrafi i dettagli sui principali Concorsi Pubblici febbraio 2026 in scadenza e come prepararsi alle prove.
Indice
Concorsi Pubblici febbraio 2026: 336 Informatici all’INPS
L’INPS ha pubblicato, nel mese di dicembre, due diversi bandi per il reclutamento di un totale di 336 unità così suddivise:
- 248 Assistenti Informatici,
- 88 Funzionari Informatici.
Come anticipato nell’introduzione, la scadenza di questi due bandi era inizialmente prevista per gennaio, ma è stata spostata a febbraio.
Mentre per assistenti sono previsti posti in tutta Italia, i Funzionari informatici lavoreranno esclusivamente per la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione, con sede a Roma. L’elenco completo dei titoli di studio è presente all’interno dei rispettivi bandi, ma si anticipa che per i posti da assistente serve il diploma mentre si può partecipare ai posti per funzionario con Laurea Triennale.
La selezione, per i due bandi, si articolerà in:
- Prova preselettiva;
- Prova scritta;
- Prova orale;
- Valutazione dei titoli.
Sarà possibile fare domanda attraverso il Portale InPA, seguendo la procedura guidata.
- Clicca qui per fare domanda per 248 Assistenti Informatici (Scadenza 3 febbraio 23.59)
- Clicca qui per fare domanda per 88 Funzionari Informatici (Scadenza 4 febbraio 23.59)
Preparati con il testo consigliato per la prova preselettiva.
Concorsi Pubblici febbraio 2026: 312 posti alla Regione Siciliana
La Regione Siciliana, dopo il blocco del turnover degli scorsi anni, è tornata ad assumere. In particolare, sono stati pubblicati 4 diversi bandi per assumere un totale di 312 posti in diversi profili professionali, con la seguente ripartizione:
- 60 Funzionari Tecnici (Ingegneri e Architetti);
- 52 Funzionari da assegnare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, di cui:
- 30 unità per il profilo professionale di Ispettore del lavoro con ambito di ruolo “Attività ispettiva”, Famiglia Amministrativa, Area Gestione Amministrativa (Codice ISPAM);
- 22 unità per il profilo professionale di Funzionario ispettivo con ambito di ruolo “Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro”, Famiglia Settori Tecnici, Area Tecnica (Codice ISPTEC);
- 10 Funzionari Tecnici (Archeologi);
- 200 Funzionari da assegnare presso i Centri per l’impiego della Regione Siciliana, nei seguenti profili professionali:
- 80 unità Specialista amministrativo contabile (Codice SAC);
- 95 unità Specialista mercato e servizi lavoro (Codice SMSL);
- 25 unità Specialista informatico statistico (Codice SIST).
Trattandosi di selezioni per Funzionari, è richiesta la Laurea, anche triennale. Tutte le selezioni prevedono una sola prova scritta a risposta multipla, con materie diverse per ogni profilo. Per tutti i profili le domande scadono alle 23:50 del 6 febbraio 2026.
- Clicca qui per fare domanda per 60 Funzionari Tecnici (Ingegneri e Architetti);
- Clicca qui per fare domanda per 52 Funzionari da assegnare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- Clicca qui per fare domanda per 10 Funzionari Tecnici (Archeologi);
- Clicca qui per fare domanda per 200 Funzionari da assegnare presso i Centri per l’impiego
Concorsi Pubblici febbraio 2026: 1000 Allievi vice ispettori Polizia di Stato
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. La procedura è semplificata: non è prevista la preselettiva e la prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla. Possono partecipare i candidati diplomati fino a 28 anni (con alcune eccezioni per il personale di ruolo e per chi ha svolto il servizio militare).
Preparati con il testo consigliato.
La domanda si presenta esclusivamente per via telematica, fino al 21 febbraio 2026 alle 23:59 (ora italiana). La selezione si articola nelle seguenti fasi.
- prova scritta;
- accertamento dell’efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici (ove previsti);
- accertamento attitudinale;
- prova orale.
Per tutti i dettagli sul concorso rimandiamo all’articolo dedicato.
