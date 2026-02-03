Concorsi Pubblici febbraio 2026: bandi in scadenza per centinaia di posti

Concorsi Pubblici febbraio 2026: proseguono le assunzioni nella pubblica amministrazione. Sebbene non eguagli i volumi di gennaio, che ha registrato selezioni per oltre 10mila unità, il mese di febbraio presenta comunque diverse opportunità di rilievo per profili diplomati e laureati.

Tra queste, anche uno strascico del mese di gennaio: a causa di un aggiornamento del Portale inPA per il passaggio al Polo Strategico Nazionale, la scadenza dei concorsi INPS per assistenti e funzionari informatici inizialmente prevista per la fine di gennaio è slittata a febbraio.

Altre occasioni importanti si trovano in Sicilia, con oltre 300 posti presso la Regione in diversi profili, e un importante concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi i dettagli sui principali Concorsi Pubblici febbraio 2026 in scadenza e come prepararsi alle prove.

Mentre per assistenti sono previsti posti in tutta Italia, i Funzionari informatici lavoreranno esclusivamente per la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione, con sede a Roma. L’elenco completo dei titoli di studio è presente all’interno dei rispettivi bandi, ma si anticipa che per i posti da assistente serve il diploma mentre si può partecipare ai posti per funzionario con Laurea Triennale.

Come anticipato nell’introduzione, la scadenza di questi due bandi era inizialmente prevista per gennaio, ma è stata spostata a febbraio.

La Regione Siciliana, dopo il blocco del turnover degli scorsi anni, è tornata ad assumere. In particolare, sono stati pubblicati 4 diversi bandi per assumere un totale di 312 posti in diversi profili professionali, con la seguente ripartizione:

Concorsi Pubblici febbraio 2026: 1000 Allievi vice ispettori Polizia di Stato

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. La procedura è semplificata: non è prevista la preselettiva e la prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla. Possono partecipare i candidati diplomati fino a 28 anni (con alcune eccezioni per il personale di ruolo e per chi ha svolto il servizio militare).

La domanda si presenta esclusivamente per via telematica, fino al 21 febbraio 2026 alle 23:59 (ora italiana). La selezione si articola nelle seguenti fasi.

prova scritta ;

; accertamento dell’efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici (ove previsti);

(ove previsti); accertamento attitudinale ;

; prova orale.

Per tutti i dettagli sul concorso rimandiamo all’articolo dedicato.