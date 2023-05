Concorsi Ministero della Cultura: 3mila assunzioni nel 2023

Concorsi Ministero della Cultura. Il MIC prevede circa 3 mila assunzioni soltanto nel 2023, anche tramite nuovi concorsi pubblici. È questo che ci si aspetta dal piano dei fabbisogni del personale MIC per il triennio 2022 – 2024. Difatti il nuovo decreto Assunzioni rafforza la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri con circa 3 mila nuovi ingressi, che si sommano a quelli già previsti tra turn over e fabbisogni 2023 per una cifra complessiva che supera le 170 mila assunzioni.

Concorsi Ministero della cultura: cosa prevede il decreto Assunzioni Grazie al decreto, le amministrazioni centrali quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute, e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), possono bandire concorsi senza dover preventivamente ricorrere alla procedura di mobilità per accelerare ulteriormente la selezione delle nuove figure professionali.

Questo progetto di reclutamento ha lo scopo di riempire i buchi vacanti e carenti di organico dell’ente. Concorsi e assunzioni programmati dal Ministero della Cultura sono rivolti sia al personale non dirigenziale, tra cui funzionari, bibliotecari, archivisti e addetti alla vigilanza, che ai dirigenti. Trattasi dunque di concorsi che spettano a diplomati e laureati. Il piano dei fabbisogni prevede, inoltre, la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato e anche le progressioni interne.

Concorsi Ministero della cultura: le assunzioni Il Ministero della Cultura sta portando avanti dal 2023 scorso anno un importante programma assunzionale, definito dal piano triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024, presentato nei mesi scorsi ai sindacati di settore. Il piano assunzioni MIC per il triennio ha previsto l’assunzione di oltre 6.300 risorse, di cui oltre 800 mediante nuovi bandi di concorso che verranno aperti tutti entro il 2023. Già una fetta dei reclutamenti sono stati effettuati nel 2022, mentre per l’anno in corso si preparano 2.942 inserimenti previsti. A questi quasi 3mila inserimenti, andranno a sommarsi, probabilmente, i posti programmati e non coperti lo scorso anno.



Ma non finirà qua, perché altre nuove assunzioni avverranno anche nel 2024. Oltretutto, il decreto assunzioni PA approvato dal Governo dà il via anche ai reclutamenti straordinari per incrementare i dirigenti del Ministero della Cultura. Queste nuove assunzioni hanno lo scopo di sopperire alla notevole carenza di organico dell’ente. Concorsi e assunzioni programmati dal Ministero della Cultura riguardano sia personale non dirigenziale, tra cui funzionari, bibliotecari, archivisti e addetti alla vigilanza, che dirigenti, e sono rivolti a diplomati e laureati. Il piano dei fabbisogni prevede, inoltre, la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato e progressioni interne.

Concorsi Ministero della cultura: selezioni in atto Il Ministero della Cultura ha bandito i seguenti concorsi, che sono ad oggi in corso di svolgimento: concorso Ministero della Cultura per 518 funzionari di III area funzionale , posizione economica F1, di cui 268 archivisti di Stato e 250 altri profili (Archeologo, Architetto, Bibliotecario, Demoetnoantropogo, Paleontologo, Restauratore, Storico dell’arte). Qui per l’articolo di approfondimento.

Concorsi Ministero della cultura: previsioni assunzioni Nel dettaglio, in base al piano del fabbisogno del personale MIC, sono 6.382 le assunzioni programmate per il triennio 2022, 2023 e 2024 dal Ministero della Cultura, anche tramite nuovi concorsi pubblici, di cui: 3.200 nel 2022;

nel 2022; 2.942 nel 2023;

nel 2023; 240 nel 2024. LE GRADUATORIE

Per quanto riguarda le assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi già espletati, sono oltre 2 mila quelle in programma, per le seguenti figure:

circa 800 unità in Area III, di cui: 308 funzionari amministrativi CUFA;

271 unità di personale a tempo determinato della terza area funzionale, posizione economica F1;

200 unità di area III, F1. oltre 1.100 unità in Area II, tra cui 400 unità di area II, F2;

334 unità nel profilo professionale di assistente amministrativo;

100 unità nel profilo professionale di assistente informatico;

292 unità di personale a tempo determinato della seconda area funzionale (profilo tecnico, amministrativo e di vigilanza), di cui 208 con posizione economica F1 e 84 con posizione economica F2 70 dirigenti di II fascia





professionalità amministrativa e professionalità tecniche del MIC 30 unità di personale dirigenziale

I concorsi nei Beni Culturali 2023 e le assunzioni previste rientrano nel generale piano di reclutamento nella Pubblica Amministrazione per quest’anno, che vedrà l’inserimento di circa 167 mila risorse presso vari Ministeri ed enti. Le unità di personale da assumere saranno reclutate, in buona parte, tramite apposite procedure concorsuali che saranno bandite.



