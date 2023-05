Concorso Ministero Cultura, 518 posti: calendario prove scritte

Concorso Ministero Cultura, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano.



Vediamo insieme tutti gli aggiornamenti inerenti al calendario della prova scritta uscito in questi giorni, che ci inquadra sedi, data e orari delle prove scritte profilo per profilo.



Concorso Ministero Cultura, 518 posti: il calendario delle prove scritte La prova scritta prevista dall’art. 6 del bando, distinta per codici di concorso, si svolgerà dal 22 maggio al 29 maggio 2023 a Roma, presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense 1645, ingresso NORD, sulla base del seguente calendario d’esame: Codice 01 – FUNZIONARIO ARCHIVISTA DI STATO: 22 maggio 2023 ore 9.30

CODICE 05 – FUNZIONARIO STORICO DELL’ARTE: 22 maggio 2023 ore 14.30

Codice 04 – FUNZIONARIO ARCHITETTO: 23 maggio 2023 ore 9.30

Codice 06 – FUNZIONARIO ARCHEOLOGO: 23 maggio 2023 ore 14.30

Codice 07 – FUNZIONARIO PALEONTOLOGO: 24 maggio 2023 ore 9.30

Codice 08 – FUNZIONARIO DEMOETNOANTROPOLOGO: 24 maggio 2023 ore 14.30

Codice 03 – FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE: 29 maggio 2023 ore 9.30

Codice 02 – FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO: 29 maggio 2023 ore 14.30

I posti messi a bando sono suddivisi come di seguito per profilo professionale:

286 posti di Funzionario archivista di Stato;

130 posti di Funzionario bibliotecario;

15 posti di Funzionario restauratore conservatore;

32 posti di Funzionario architetto;

35 posti di Funzionario storico dell’arte ;

di ; 20 posti di Funzionario archeologo;

8 posti di Funzionario paleontologo;

10 posti di Funzionario demoetnoantropologo;

Concorso Ministero Cultura: i requisiti Per l’ammissione al concorso Ministero Cultura sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell’assunzione in servizio: cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea;

titoli di studio indicati nel bando in relazione ai singoli profili professionali;

età non inferiore ai diciotto anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Concorso Ministero Cultura, prove d’esame Il concorso si svolgerà in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso: una prova selettiva scritta : consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. I quesiti saranno suddivisi come di seguito:

– 25 quesiti afferenti alle materie indicate nel bando;

– 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

– 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

: consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. I quesiti saranno suddivisi come di seguito: – 25 quesiti afferenti alle materie indicate nel bando; – 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; – 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. una prova selettiva orale : sarà svolta in presenza o in videoconferenza, così come l’ultima fase di valutazione dei titoli. Durante la prova orale sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza delle tecnologie informatiche e di comunicazione;

: sarà svolta in presenza o in videoconferenza, così come l’ultima fase di valutazione dei titoli. Durante la prova orale sarà accertata anche la e la conoscenza delle tecnologie informatiche e di comunicazione; una fase di valutazione dei titoli. Clicca qui per scaricare il bando

Concorso Ministero Cultura, valutazione dei titoli La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, sarà effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Saranno attribuiti i seguenti punteggi: titoli di studio: massimo 10 punti,

titoli di servizio: massimo 20 punti. Ultimata la prova orale, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.

