Concorsi infermieri ASST Pavia: bando per 51 assunzioni

Nuove assunzioni nel settore sanitario della Lombardia grazie ai concorsi per infermieri 2023 banditi dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia. I concorsi pubblici, infatti, prevedono l’assunzione di ben 51 risorse mediante contratto a tempo indeterminato presso diverse sedi di lavoro. La domanda di ammissione ai concorsi pubblici deve essere inoltrata entro il 1 giugno 2023. Di seguito presentiamo le informazioni utili sui concorsi, i requisiti richiesti, come candidarsi e i bandi da scaricare per i concorsi infermieri ASST Pavia.

Concorsi infermieri ASST Pavia: i bandi

Concorsi infermieri ASST Pavia: le sedi 10 POSTI DI INFERMIERE:

con destinazione funzionale inziale presso i presidi ospedalieri aziendali

con destinazione funzionale inziale presso i presidi ospedalieri aziendali 41 POSTI DI INFERMIERE:

13 con destinazione funzionale iniziale presso il Distretto Alto e Basso Pavese

10 con destinazione funzionale iniziale presso il Distretto Lomellina

9 con destinazione funzionale iniziale presso il Distretto di Pavia

7 con destinazione funzionale iniziale presso il Distretto Broni-Casteggio

2 con destinazione funzionale iniziale presso il Distretto Oltrepò

Concorsi infermieri ASST Pavia: i requisiti I candidati ai concorsi per infermieri della ASST di Pavia 2023 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o altra cittadinanza tra quelle riportate nei bandi laurea in Infermieristica o diploma universitario di Infermiere o diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario conseguito ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di Infermiere e dell’accesso ai pubblici uffici idoneità fisica all’impiego iscrizione al corrispondente Albo professionale godimento dei diritti politici patente di guida B non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

Concorsi infermieri ASST Pavia: cosa studiare Uno strumento essenziale per la preparazione al concorsi infermieri ASST Pavia, è rappresentato dai Manuali appositi che racchiudono le nozioni fondamentali a superare le prove e allenarsi a ragionare sui quiz: Quiz dei concorsi per Infermiere: 6000 quesiti a risposta multipla svolti e commentati

L’infermiere, Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale

Concorsi infermieri ASST Pavia: la domanda La domanda di iscrizione può essere effettuata solo tramite procedura online. Per procedere alla compilazione della domanda, il candidato deve accedere alla piattaforma telematica esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). Ciò avverrà registrandosi al sito asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

Ecco gli step da eseguire: Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, il Candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le credenziali provvisorie – username e password – di accesso al sistema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una registrazione tempestiva collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del Candidato. Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, Attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente “reindirizzati” Una volta copiuti tutti questi passaggi, il candidato dovrà: dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menu “selezioni”, per accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda cliccare il bottone “iscriviti” corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare compilare la scheda “anagrafica” in tutte le sue parti cliccando il bottone “compila”, allegare la scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” – dimensione massima 1 mb -. Risulta obbligatorio l’indicazione della PEC. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone “salva”. Al termine della compilazione della scheda “anagrafica”, si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazione, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di “spunta” ed il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il Candidato potrà accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccando il bottone “conferma ed invio”. Una volta copiuti tutti questi passaggi, il candidato dovrà allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: documento di identità in corso di validità;

copia di Decreto Ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato conseguito all’estero;

ricevuta di pagamento della tassa di concorso, completando la procedura specificata nel paragrafo “tassa di partecipazione tramite Pago PA;

copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal Candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non dovrà contenere la scritta “fac simile”, che caratterizza la domanda nella fase immediatamente precedente a quella definitiva. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, il candidato dovrà cliccare il bottone “conferma ed invio” e poi: cliccare il bottone “conferma l’iscrizione” per inviare la domanda stampare la domanda definitiva tramite la funzione “stampa domanda” scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta – upload –, cliccare il bottone “allega la domanda firmata” cliccare il bottone “invia l’iscrizione”, (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio sarà andato a buon fine, il Candidato riceverà una mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata

Concorsi infermieri ASST Pavia: la tassa di iscrizione Collegarsi al seguente link: pagamentinlombardia.servizirl.it Nel riquadro “CERCA ENTE” inserire Asst di Pavia e cliccare su “CERCA” Cliccare sul riquadro “ASST DI PAVIA” Cliccare su “CONTRIBUTO CONCORSI” Compilare il format, inserendo i dati di colui/colei che si sta iscrivendo alla procedura selettiva. Pagamenti con NOME e COGNOME o CODICE FISCALE diversi da quello del Candidato istante non verranno presi in considerazione. Nella voce causale indicare “CONCORSO INFERMIERI OSPEDALE”. La tassa di concorso è fissata in euro 25,00 Al termine della corretta procedura, verrà inviata una e-mail dall’indirizzo “PortalePagamentiMyPay” contenente un link Il Candidato deve aprire il link ricevuto via e-mail. A questo punto il Candidato ha due possibilità:<

a) PREPARARE L’AVVISO DA STAMPARE:

Occorre compilare tutti i campi dell’anagrafica (sempre con i dati del Candidato) e poi stampare l’avviso di pagamento generato dal portale, attraverso il quale sarà possibile pagare in Banca, in Ricevitoria, in Tabaccheria, al Bancomat o al Supermercato.

b) PROCEDERE CON IL PAGAMENTO ONLINE:

Occorre compilare tutti i campi dell’anagrafica (sempre con i dati del Candidato) e procedere con il pagamento. Una volta effettuato il pagamento, il Candidato deve scaricare la ricevuta per la quale riceverà un‘ulteriore e successiva email; Caricare copia della ricevuta di pagamento sul portale di presentazione dell’istanza di partecipazione per la procedura selettiva.

Concorsi infermieri ASST Pavia: le prove e le materie Le prove di esame sono articolate in:

PROVA SCRITTA: potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla e

verterà sulle specifiche attività del profilo a concorso e in particolare sulle seguenti materie:

– legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN

– legislazione e organizzazione della professione infermieristica clinica generale e specialistica

– norme in materia di sicurezza sul lavoro

– norme in materia di anticorruzione e privacy

– etica e deontologia professionale

– metodi e strumenti della Disciplina Infermieristica

– tecniche infermieristiche

– aspetti organizzativi e relazionali della Disciplina Infermieristica

– controllo delle infezioni ospedaliere e regole di igiene

PROVA ORALE: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta. Durante la prova

orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello base, di una lingua a scelta del Candidato tra inglese, francese o spagnolo.

Per restare aggiornato su tutte le novità e approfondimenti sui vari concorsi infermieri 2023, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi (qui sotto)