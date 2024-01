Concorsi categorie protette 2024: tutti i bandi attivi

Concorsi categorie protette 2024: quali sono e come partecipare alle selezioni pubbliche? Tra le decine di concorsi pubblici indetti dai vari enti locali, Agenzie e Ministeri, ci sono anche le procedure concorsuali riservate esclusivamente alle riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, e all’articolo 18 della medesima legge.

Di seguito forniamo un elenco sempre aggiornato dei concorsi categorie protette, completi di tutte le informazioni utili per candidarsi alle selezioni.

Concorsi categorie protette: cosa prevede la Legge 68/1999 L’articolo 3 della Legge 68/99 recita:



“I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.” Questa quota nelle pubbliche amministrazioni si traduce nella previsione di una riserva di posti in un concorso pubblico destinata agli appartenenti a queste categorie. In alternativa, vengono indetti bandi riservati esclusivamente a candidati appartenenti alle categorie protette.

Concorsi categorie protette: chi può partecipare La legge 68/1999 regola le norme sul collocamento delle persone con disabilità. Rientrano nelle cosiddette categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ;

; persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;

persone non vedenti o sordomute;

persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. A questo elenco si aggiungono altre categorie, descritte all’articolo 18 della legge 68/99, ovvero: Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani;

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La sola appartenenza alle categorie non basta. Per poter partecipare ai concorsi per categorie protette occorre infatti essere iscritti alle liste di cui all’articolo 8 sempre della legge 68/99, o liste per l’inserimento lavorativo. Le persone appartenenti alle categorie protette che intendono iscriversi alle suddette liste devono recarsi presso il Centro per l’impiego di competenza del proprio Comune di residenza.

Concorsi categorie protette 2024: ESTAR Toscana, 30 coadiutori amministrativi Estar, Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana, incaricato di gestire i concorsi pubblici per le Aziende Sanitarie della Regione, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 3o posti di coadiutore amministrativo senior riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/99. Per partecipare occorre la licenza media. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale concorsi di Estar, accessibile a questo indirizzo con SPID o CIE, entro le ore 12 del 1 febbraio 2024. I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in questo articolo abbiamo spiegato come ottenere un indirizzo PEC e quali sono i costi. Per la preparazione alle prove del concorso si consiglia il volume “Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere)“.

Concorsi categorie protette 2024: Ospedale universitario Padova, 61 posti L’Azienda Ospedale Università Pubblicato tre diversi bandi di concorso riservati alle categorie protette, per un totale di 61 posti così suddivisi: 38 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge – Scarica il bando

di Collaboratore Amministrativo Professionale, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge – Scarica il bando 13 posti di Assistente Amministrativo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. – Scarica il bando

di Assistente Amministrativo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. – Scarica il bando 10 posti in ruoli sanitari, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge, suddivisi in: 1 posto di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, 1 posto di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, 1 posto di Dietista, 1 posto di Igienista Dentale, 1 posto di Tecnico di Neurofisiopatologia,1 posto di Infermiere Pediatrico, 1 posto di Infermiere, 1 posto di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 1 posto di Assistente Sanitario, 1 posto di Educatore Professionale – Scarica il bando Per il bando da 38 posti occorre essere in possesso della laurea, triennale o magistrale, in discipline giuridiche, economiche e sociali, per il bando da 13 posti è necessario il possesso del diploma, per il bando da 10 posti occorre la laurea nelle discipline richieste dal profilo. La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica, accedendo al portale concorsi dell’Azienda tramite SPID o CIE e selezionando il bando a cui si intende partecipare. La scadenza per tutte le procedure è l’8 febbraio 2024.

Concorsi categorie protette 2024: AUSL Ferrara, 10 assistenti amministrativi È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 10 posti di Assistente amministrativo riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. o alle categorie ad esse equiparate per legge. Per la partecipazione è richiesto il diploma. Sarà possibile fare domanda esclusivamente online, attraverso la piattaforma concorsi dell’Azienda, fino al 18 gennaio 2024.

Concorsi categorie protette 2024: Asl 3 Genova, 12 coadiutori amministrativi L’Asl 3 Liguria ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di 12 posti di Coadiutore Amministrativo. Per la partecipazione occorre aver assolto gli obblighi scolastici. La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, seguendo il fac simile allegato al bando e scaricabile cliccando qui, e fatta pervenire all’Azienda sanitaria tramite PEC o raccomandata A/R entro il 22 gennaio 2024.

Concorsi categorie protette 2024: ARES 118 Roma, 4 assistenti amministrativi L’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (ARES) 118 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 4 Assistenti Amministrativi, Area degli Assistenti (ex cat. C) riservato a soggetti appartenenti a categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12.03.1999, n. 68 nonché alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate. Si accede con diploma e la graduatoria potrà essere successivamente utilizzata da tutte le aziende sanitarie della regione. La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, seguendo il fac simile allegato al bando e scaricabile cliccando qui, e fatta pervenire all’Azienda sanitaria tramite PEC o raccomandata A/R entro il 5 febbraio 2024.

