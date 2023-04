FORMATO CARTACEO

Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione alla prova attitudinale del prossimo Concorso per Funzionari amministrativo tributari bandito dall’Agenzia delle Entrate. Nella prima parte il testo offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni (serie numeriche, ragionamento astratto e capacità visiva, logica figurale, logica matematica, ragionamento critico numerico, problem solving, logica deduttiva, logica verbale, comprensione verbale, serie verbali, analogie verbali, ragionamento verbale, frasi da completare, grammatica, ragionamento critico verbale). Accanto ad ogni quiz è riportato il riferimento alla videolezione (in tutto sono oltre 400) in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione. I quiz sono suddivisi in 17 simulazioni, permettendo al candidato di esercitarsi anche nella gestione del tempo e di verificare il proprio livello di preparazione. Dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni di tutti i quiz. Segue una selezione di prove ufficiali assegnate nei concorsi appena conclusi. Un libro e un videocorso fusi in un unico prodotto editoriale, che ha avuto ottimi riscontri positivi per i precedenti concorsi di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e altri enti pubblici, per offrire al candidato uno strumento completo che consenta di superare la prova attitudinale. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:- videolezioni di logica con tecniche e suggerimenti per la soluzione dei quiz senza carta e penna;- software di simulazione per nuove esercitazioni;- ulteriori prove ufficiali dei concorsi precedenti indetti dall’Agenzia delle Entrate. Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.

