Concorso Agenzia Entrate, bando per 900 tecnici: fissata la data della prova

Finalmente fissata la data della prova tecnico-professionale relativa al Concorso Agenzia Entrate 2022, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico. Dopo vari slittamenti anninciati tramite avvisi, la data della prova è stata fissata: avrà luogo in data 22 maggio 2023.

Concorso Agenzia Entrate 2022: rinviata pubblicazione calendario prova scritta Batsa rinvii per il Concorso Agenzia Entrate 2022, non slitta più il calendario della prova d’esame scritta. Il diario e la sede d’esame o eventuali variazioni saranno pubblicate con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate agenziaentrate.gov.it. in data 4 maggio 2023.

Concorso Agenzia Entrate 2022: come prepararsi La preparazione si deve basare sulla conoscenza di tutte le materie dalle prove d’esame. Per una preparazione di base è utile dotarsi di un manuale specifico che permetta anche di esercitarsi sui test / quiz. In particolare per la preparazione alla prova tecnico-professionale e al colloquio relativi al concorso per 900 Assistenti tecnici, Agenzia delle Entrate 2022, sono stati creati appositamente i seguenti manuali. Per la preparazione del concorso consigliamo il seguente volume dedicato:

Concorso Agenzia Entrate 2022: prove d’esame La procedura di selezione prevede le seguenti fasi: prova oggettiva tecnico-professionale: consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; Normativa in materia di Catasto; Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario. Scarica il bando

Concorso Agenzie Entrate 2022: il corso per la preparazione Il corso illustra gli aspetti principali del Diritto Tributario e del Diritto Amministrativo che saranno oggetto della prova scritta e della prova orale del Concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 900 Assistenti tecnici, per aiutare i candidati nella preparazione e nello studio di queste 2 materie giuridiche. Il corso è strutturato in 33 lezioni registrate: in ogni lezione il docente illustrerà gli elementi principali di ogni argomento, fornendo, con l’ausilio di mappe concettuali, le chiavi per una rapida ed efficace memorizzazione della materia.

Concorso Agenzia Entrate 2022: le sedi di lavoro I 900 assistenti tecnici – geometri e periti saranno assegnati negli uffici e sedi Agenzia delle Entrate collocate nelle regioni di tutta Italia (4 posti in Valle d’Aosta e 4 posti in Provincia di Bolzano), come di seguito indicato: Uffici Provinciali Territorio;

