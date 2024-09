Aumenti stipendio in arrivo: tabelle e lavoratori con buste paga più alte a settembre e ottobre 2024

Buone notizie per circa 1,7 milioni di lavoratori e lavoratrici, per i quali sono in arrivo a settembre e ottobre 2024 aumenti di stipendio, a seconda dei contratti collettivi.



La retribuzione lorda spettante ai dipendenti quale corrispettivo della prestazione manuale e/o intellettuale resa nel rispetto del contratto di lavoro può conoscere una serie di aumenti a seguito di decisioni collettive o individuali, queste ultime frutto di accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore.



Gli incrementi collettivi della retribuzione, al contrario, derivano da intese periodicamente siglate dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con le organizzazioni sindacali, grazie alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro vengono rinnovati e modificati in tutto o in parte.



Tra gli aspetti oggetto di rinnovo contrattuale figurano di norma i trattamenti economici di base spettanti ai dipendenti, distinti in funzione del livello di inquadramento.



Gli accordi collettivi possono altresì dilazionare l’aumento economico in più tranche. Quest’ultimo è il caso, ad esempio, dei contratti collettivi dei settori Cooperative sociali, Credito, Studi professionali e Trasporto merci – logistica che nei mesi di settembre e ottobre prevedono una rata dell’incremento delle retribuzioni lorde.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Cooperative sociali: aumenti stipendio ottobre 2024 Il 26 gennaio 2024 AGCI imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali e le sigle sindacali FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS hanno sottoscritto il verbale con l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 21 maggio 2019.



Le parti firmatarie hanno convenuto di aumentare i minimi di paga base in misura pari a: 60 euro con la mensilità di febbraio 2024, con riguardo al livello C1;

30 euro con la mensilità di ottobre 2024, con riferimento al livello C1;

30 euro con la mensilità di ottobre 2025, sempre con riguardo al livello C1.

Di conseguenza, nel cedolino di ottobre 2024, i dipendenti cui si applica il Ccnl Cooperative sociali vedranno la paga base passare agli importi descritti in tabella, distinti in funzione del livello di inquadramento: Per saperne di più sulle regole dei contratti di lavoro dipendente, ti consigliamo il libro “Il lavoro subordinato“, con tutte le regole e la normativa di gestione di questa forma di rapporti di lavoro. Lo puoi scaricare anche nel form qui sotto.

Livelli Paga base – aumento di febbraio 2024 (in euro) Aumento da ottobre 2024 (in euro) Paga base – aumento di ottobre 2024 (in euro) A1 1.307,22 26,32 1.333,54 A2 1.319,37 26,58 1.345,95 B1 1.381,00 27,89 1.408,89 C1 1.485,21 30,00 1.515,21 C2 1.529,48 30,79 1.560,27 C3 1.574,41 31,58 1.605,99 D1 1.574,41 31,58 1.605,99 D2 1.660,99 33,42 1.694,41 D3 1.768,09 35,53 1.803,62 E1 1.768,09 35,53 1.803,62 E2 1.908,58 38,42 1.947,00 F1 2.107,81 42,37 2.150,18 F2 2.407,25 48,42 2.455,67

CCNL Credito: aumenti stipendio settembre 2024 Il 23 novembre 2023 ABI, Intesa Sanpaolo e le sigle sindacali FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN hanno stipulato l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19 dicembre 2019.



L’intesa prevede 4 tranche di aumento dello stipendio, rispettivamente, da luglio 2023, settembre 2024, giugno 2025 e marzo 2026.



Dal 1° settembre 2024 l’aumento mensile della retribuzione lorda è pari a:

Inquadramento Stipendio da dicembre 2023 (in euro) Aumento da settembre 2024 (in euro) Stipendio da settembre 2024 (in euro) QD4 4.911,48 134,37 5.045,85 QD3 4.180,89 116,75 4.297,64 QD2 3.760,45 110,83 3.871,28 QD1 3.547,80 105,63 3.653,43 3 AREA 4 LIV. 3.156,90 100,00 3.256,90 3 AREA 3 LIV. 2.899,88 86,27 2.986,15 3 AREA 2 LIV. 2.739,63 81,50 2.821,13 3 AREA 1 LIV. 2.599,29 77,33 2.676,62 1 e 2 AREA 2.350,10 69,92 2.420,02

Studi professionali: aumenti stipendio ottobre 2024 Il 16 febbraio 2024 Confprofessioni e le sigle sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi e delle attività professionali del 17 aprile 2015. L’intesa prevede un aumento salariale diviso in quattro tranches, decorrenti rispettivamente: Dal 1° marzo 2024;

Dal 1° ottobre 2024;

Dal 1° ottobre 2025;

Dal 1° dicembre 2026.

Ecco di seguito gli aumenti dei minimi tabellari dal 1° ottobre 2024:

Livelli Minimo tabellare in vigore al 30 settembre 2024 (in euro) Aumento dal 1° ottobre 2024 (in euro) Minimo tabellare dal 1° ottobre 2024 (in euro) Quadri 2.281,51 63,51 2.345,02 1° 2.018,99 56,20 2.075,19 2° 1.758,66 48,95 1.807,61 3° S 1.631,29 45,41 1.676,70 3° 1.616,37 45,00 1.661,37 4° S 1.567,44 43,63 1.611,07 4° 1.511,28 42,07 1.553,35 5° 1.406,48 39,15 1.445,63

Trasporto merci e logistica: aumenti stipendio ottobre 2024 Il 19 marzo 2024 si sono incontrate AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO, FIAP, assistite dalla CONFETRA; ANITA, ASSOTIR, FAI, FEDERLOGISTICA, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO; FEDERTRASLOCHI, FIAP, CNA FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA CASARTIGIANI, CLAII, CONFCOOPERATIVE – LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI SERVIZI, AITE e le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, per stipulare il Verbale di incontro sull’erogazione della copertura economica dovuta dalla scadenza del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione del 18 maggio 2021.



In considerazione del fatto che l’accordo collettivo è scaduto il 31 marzo 2024, il Verbale del 19 marzo scorso prevede l’erogazione in busta paga di un’indennità di copertura economica (ICE) a decorrere rispettivamente dalle mensilità di aprile e ottobre 2024.



La somma in parola, da evidenziare separatamente in busta paga, cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto.

Ecco di seguito l’ICE prevista a decorrere da ottobre 2024 per il personale non viaggiante: Euro 89,60 per il livello Quadro;

Euro 84,30 per il primo livello;

Euro 77,41 per il secondo livello;

Euro 69,99 per il livello terzo super;

Euro 67,87 per il livello terzo;

Euro 64,68 per il livello quarto;

Euro 63,09 per il livello quarto junior;

Euro 61,50 per il livello quinto;

Euro 57,79 per il livello sesto;

Euro 53,02 per il livello sesto junior.

Gli importi dell’ICE da ottobre 2024 per il personale viaggiante sono i seguenti: Euro 70,25 per il livello C3;

Euro 69,99 per il livello B3;

Euro 69,72 per il livello A3;

Euro 68,14 per il livello F2;

Euro 67,88 per il livello E2;

Euro 67,62 per il livello D2;

Euro 65,51 per il livello HI;

Euro 65,25 per il livello GI;

Euro 61,04 per il livello 1;

Euro 62,62 per il livello L.

