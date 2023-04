Asmel 2023, cosa succede dopo: elenchi, interpelli disponibili e prove

Il bando di concorso ASMEL 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo scorso, per la formazione di graduatorie di idonei all’assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni Italiane. In questo articolo facciamo il punto su cosa accade ai candidati che sono entrati a far parte degli elenchi idonei del maxi concorso asmel 2023, tenendo conto delle novità emerse ad oggi.

Asmel 2023: cosa sono gli elenchi di idonei Il DL n.80/2021 dispone la possibilità per gli enti locali di organizzare e gestire selezioni uniche, in forma aggregata, per la formazione di elenchi di idonei alle assunzioni per vari profili professionali. Da questi elenchi di idonei si attingerà in base alle concrete necessità, per posizioni a tempo determinato o anche indeterminato, anche per l’attuazione del PNRR.



I candidati ammessi svolgono le prove selettive in modalità telematica mediante somministrazione di un Quiz multidisciplinare con 60 quesiti a risposta multipla. Chi supera le prove è inserito nell’elenco di idonei relativo al proprio profilo professionale. Tali elenchi non sono graduatorie (non si citano i punteggi dei singoli candidati).

Asmel 2023, cosa succede dopo: le fasi di svolgimento degli interpelli Gli idonei restano iscritti nell’elenco per tre anni, ovvero sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori dell’accordo aggregato; l’assunzione, invece, a tempo determinato non comporta la cancellazione dall’elenco. I candidati risultati idonei ricevono via PEC la comunicazione di avvio interpello dei Comuni aderenti all’accordo aggregato, potendo scegliere a quali interpelli candidarsi, senza alcun obbligo di risposta.



Di seguito le macro fasi per lo svolgimento di un Interpello: Pubblicazione Interpello e invio a tutti i candidati idonei inseriti nell’Elenco, con indicazione delle modalità di espletamento dell’ultima prova selettiva semplificata;

e invio a tutti i candidati idonei inseriti nell’Elenco, con indicazione delle modalità di espletamento dell’ultima prova selettiva semplificata; Manifestazione di interesse da parte dei candidati idonei (entro 15gg);

da parte dei candidati idonei (entro 15gg); Svolgimento prova selettiva semplificata. La partecipazione con esito negativo alla prova o la non accettazione del posto, non comporta la cancellazione dagli elenchi;

selettiva semplificata. La partecipazione con esito negativo alla prova o la non accettazione del posto, non comporta la cancellazione dagli elenchi; Formazione della graduatoria finale valida per le assunzioni dell’Ente che ha emesso l’interpello (senza possibilità di utilizzo da parte di altri Enti) e assunzione del vincitore.

Asmel 2023 come rispondere agli interpelli dei Comuni: la guida pratica Le candidature vanno trasmesse entro 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla

comunicazione di avvio interpello avvenuta a mezzo a PEC a tutti i candidati iscritti

nell’elenco idonei. Collegarsi alla piattaforma www.asmelab.it e cliccare su accesso con SPID e selezionare il provider

Cliccare su Elenco interpelli

Scorrere la pagina per individuare l’interpello di interesse e cliccare su:

-Link bando interpello, per visualizzare i contenuti del bando

– Inserisci Candidatura, per inviare la candidatura

-Link bando interpello, per visualizzare i contenuti del bando – Inserisci Candidatura, per inviare la candidatura Visualizzata la correttezza dei dati, cliccare su Avanti

Per i soli bandi di interpello che prevedono la valutazione dei titoli, andranno compilati i seguenti campi: titoli di studio – titoli di servizio – altri titoli

Per i solo bandi di interpello che prevedono la valutazione dei titoli va caricato il Curriculum Vitae, anche se allegato in precedenza

Cliccare su Salva e Invia

Controllare il corretto invio della domanda tramite:

– Sezione “Elenco interpelli” e cliccando su Dettaglio Candidatura

– Ricezione della PEC contenente il messaggio di avvenuta ricezione della candidatura Non è possibile modificare la candidatura ad un interpello. Se l’interpello è ancora

aperto è possibile Eliminare la candidatura e farne una nuova. Per cancellare la candidatura ad un interpello: Accedere con SPID Cliccare su Elenco interpelli Cliccare su Elimina candidatura

Asmel 2023: gli interpelli disponibili Nel Bando di Interpello sono individuate le modalità di espletamento dell’ultima prova selettiva semplificata, circoscritta ai candidati idonei che si dichiarino disponibili all’assunzione. Al termine della prova viene formata la graduatoria finale valida per le assunzioni dell’Ente che ha emesso l’interpello senza possibilità di utilizzo da parte di altri Enti.

Concorso Asmel 2023: cosa studiare Uno strumento essenziale per la preparazione ai concorsi, è rappresentato dai Manuali appositi che racchiudono le nozioni fondamentali a superare le prove e allenarsi a ragionare sui quiz: Manuale per concorso Asmel 2023 selezione per gli Enti locali: materie comuni, teoria e test

FORMATO CARTACEO Concorso ASMEL 2023 Selezione per gli Enti locali Materie comuni TEORIA E QUIZ PER PREPARARSI ALLA SELEZIONE ASMEL 2023Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo 2023.La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili.La selezione consisterà in un TEST CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA SULLE MATERIE COMUNI e specifiche per ogni profilo e QUIZ SITUAZIONALI.Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:• Diritto pubblico;• Diritto amministrativo;• Trasparenza, anticorruzione e Privacy;• Diritto degli enti locali;• Contratti pubblici;• Pubblico impiego;• Diritto dell’Unione europea;• Diritto penale e reati contro la P.A.;• Contabilità pubblica.Nell’ultima sezione è presente una SEZIONE DEDICATA AI QUIZ SITUAZIONALI con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando Asmel precedente.Il libro è provvisto anche di una pratica SEZIONE ONLINE dove si trovano:• SIMULATORE DI QUIZ sulle materie comuni, per allenarsi in vista della prova• Le PROVE UFFICIALI del bando precedente• Quiz di lingua inglese• Teoria e quiz di informaticaL’opera è aggiornata a:• Decreto Milleproroghe• Decreto attuazione PNRR 2023• Legge di Bilancio 2023• Riforma servizi pubblici locali• Riforma penale Cartabia• Riforma Civile Cartabia AA.VV. | Maggioli Editore 2023 32.30 € Scopri di più

Asmel 2023: gli esempi di svolgimento prove Vediamo insieme tre esempi di prove riguardanti a tre diversi profili inseriti negli elenchi di idonei Asmel 2023: Istruttore amministrativo Cat. C1; Istruttore di vigilanza Cat. C1; Esperto rendicontazione Cat. D1.

Istruttore amministrativo PROVA ORALE

Esame in forma orale tramite colloquio sulle seguenti materie da studiare:

– Diritto amministrativo degli locali

− Disciplina del pubblico impiego

− Tutela della privacy Istruttore di vigilanza PROVA ORALE

Esame in forma orale in presenza tramite colloquio sulle seguenti materie da studiare:

– Codice della strada

– Diritto Amministrativo degli Enti locali

– Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione

Nel corso della prova si procederà anche all’accertamento delle attitudini e capacità

comportamentali, incluse quelle relazionali. Esperto rendicontazione PROVA ORALE

– Diritto Amministrativo degli Enti locali

– Disciplina dei contratti pubblici

– Rendicontazione progetti comunitari

Per restare aggiornato su tutte le novità e approfondimenti sui vari concorsi 2023, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi (qui sotto)