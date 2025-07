Art. 9 della Costituzione e tutela degli animali: una discussione su sinergie, alleanze e tutela della biodiversità

Tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, nonché protezione degli animali sono oggi annoverati tra i principi fondamentali della Costituzione Italiana grazie alla legge costituzionale n. 1/2022, che è intervenuta modificando articoli 9 e 41 della nostra Carta costituzionale, aprendo al contempo nuovi scenari interpretativi che richiedono un approfondimento specialistico.



La riforma ha fatto emergere la necessità di approfondire il nuovo ruolo degli animali nell’ordinamento costituzionale, al fine di porre le basi per futuri sviluppi giurisprudenziali e normativi ispirati a un approccio scientifico e improntati al principio del bilanciamento degli interessi tra le parti.



In questo contesto, è stato redatto il manuale curato dal Prof. Stefano Masini, frutto del tavolo di lavoro “Il posto degli animali nella Costituzione: appunti sulla riforma dell’articolo 9”. L’iniziativa ha coinvolto istituzioni, esperti del settore e portatori di interesse, ed è stata promossa da Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente –, da sempre punto di incontro tra i diversi attori impegnati nella tutela della natura e della biodiversità.

Gli animali in Costituzione: appunti sulla riforma dell’articolo 9

Dalle riflessioni del Convegno promosso da Fondazione UNA in collaborazione con AB (Agrivenatoria Biodiversitalia) e Fondazione Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare nasce un manuale di riferimento per giuristi, operatori e studiosi. Il volume offre un’analisi multidisciplinare delle conseguenze della legge costituzionale nell’ambito della tutela della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.

L’attività venatoria, pienamente legittimata dalla Costituzione, rientra tra gli interessi delle parti che concorrono alla tutela del patrimonio naturale del Paese, restituendo centralità al ruolo dei cacciatori nella loro veste di agenti di controllo a garanzia della preservazione delle funzionalità ecosistemiche.

La gestione razionale del territorio e della fauna selvatica costituisce, infatti, un elemento imprescindibile per la preservazione degli equilibri naturali e per la garanzia di un autentico equilibrio tra uomo, animali e ambiente, tenendo conto delle ormai radicate esigenze socioculturali.