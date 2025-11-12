Ape Sociale 2025: ultima scadenza 30 novembre (in attesa della proroga 2026)

In attesa di conoscere il destino di Ape sociale nel 2026 alla luce della proroga prevista nella prossima legge di bilancio in discussione al Senato, una certezza è che la normativa vigente riconosce la prestazione fino al 31 dicembre 2025.



Per poter accedere all’indennità mensile i soggetti interessati devono tuttavia inoltrare all’INPS l’istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro l’ultima data utile del 30 novembre 2025.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Domande entro il 30 novembre 2025

I soggetti residenti in Italia e iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS che, entro il 31 dicembre 2025, si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge sono tenuti, preliminarmente alla domanda di prestazione, ad inoltrare istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.



Per trasmettere la domanda è necessario collegarsi all’apposita piattaforma telematica del sito “inps.it” sezione “Pensione e Previdenza” e, a seguire, servizio “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica Requisiti” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).