Non è molto rassicurante il quadro della pensione anticipata con Ape sociale nel 2024. Cambiano infatti le regole sui requisiti e finestre, e cambia soprattutto l’elenco dei lavori gravosi che ne garantiscono l’accesso ai lavoratori.



Prima di tutto l’età minima per accedere a questa opzione non è più 63 anni, come è sempre stato, ma è cresciuta di 5 mesi. A questo poi si deve aggiungere la finestra mobile di 3 mesi, che rende l’attesa ancora più lunga.



Come se non bastasse il governo ha deciso di ridurre l’elenco delle attività considerate gravose e usuranti che danno diritto a chi le svolge di accedere a questo al meccanismo. Viene in sostanza cancellata la lista aggiuntiva approvata nel 2023. Di conseguenza molti lavoratori resteranno esclusi.



Ecco in breve chi resta fuori da Ape sociale quest’anno.



Ape sociale: i requisiti di età 2024 Non bastano più 63 anni di età anagrafica. Dal 2024 per accedere al meccanismo Ape sociale è d’obbligo il raggiungimento della soglia 63 anni e 5 mesi. Questa la prima novità delle pensioni targate Meloni. Questo a prescindere dalla categoria in cui si trova il richiedente.

Categoria di appartenenza



Oltre ai requisiti descritti sopra, occorre anche appartenere a una delle seguenti categorie: stato di disoccupazione;

caregiver di persona disabile da almeno 6 mesi;

capacità lavorativa ridotta pari almeno al 74%;

lavoratore impegnati in lavori gravosi

E sull’ultima classe di appartenenza iniziano i tasti dolenti, perché l’elenco delle attività lavorative pensanti e gravose non sarà più quello del 2023. La lista si riduce di parecchio, novità che lascerà fuori da Ape sociale diversi lavoratori, il cui lavoro svolto non sarà più considerato gravoso.



Ape sociale: nuovo elenco lavori gravosi 2024 Nel caso di lavoratori impegnati in attività usuranti, al momento della data di decorrenza dell’Ape deve trattasi di un lavoratore dipendente che abbia svolto in Italia, da almeno sette anni negli ultimi dieci o almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.



La categoria dei lavori gravosi, come noto, è stata introdotta dalla lege finanziaria del 2017. La prima lista stilata era formata da 11 attività (inserite negli allegati C ed E alla legge n. 232/2016).



Nel 2018 sono poi state aggiunte altre 4 professioni, per un totale di 15 attività.



Infine dal 1° gennaio 2023, con un ulteriore ampliamento, l’elenco è aumentato a 23 attività gravose.



Eccoci quindi giunti al 2024, anno in cui si torna indietro. La lista delle attività pesanti è stata nuovamente ristretta a partire da quest’anno. Vengono infatti eliminati tutti quei lavori considerati gravosi nel 2023. Si torna quindi alle regole in vigore nel 2021.



In dettaglio, non vengono prorogate le mansioni gravose attive dal 1° gennaio 2022. Sono le ulteriori 23 professioni indicate nell’allegato n. 3 di cui alla legge n. 234/2021, che si erano aggiunte alle 15 già comprese nell’allegato C alla legge n. 232/2016 come modificato dalla legge n. 205/2017.



Lavori gravosi 2018



La lista del 2018 formata da 15 mansioni che davano diritto all’Ape sociale: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

conciatori di pelli e di pellicce

conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

conduttori di mezzi pesanti e camion

personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;

pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 (c.d. usuranti);

marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Lavori gravosi nel 2022-23



Con la Legge di bilancio 2022 è stata ampliata la platea dei lavori gravosi con nuove 8 professioni, che hanno portato l’elenco a 23 attività, e consentendo a più lavoratori di accedere al meccanismo anticipato. Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate

Tecnici della salute

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Operatori della cura estetica

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

Artigiani, operai specializzati, agricoltori

Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

Conduttori di mulini e impastatrici

Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

Portantini e professioni assimilate

Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

Lavori gravosi nel 2024



Dal 1° gennaio 2024 le professioni gravose tornano a ridursi, abbracciando le regole del 2018 e fermandosi a 15 attività: addetti alla concia di pelli e pellicce;

addetti ai servizi di pulizia;

addetti spostamento merci e/o facchini;

conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;

conducenti treni e personale viaggiante in genere;

guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;

infermieri o ostetriche che operano su turni;

maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia;

operai edili o manutentori di edifici;

operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;

chi cura, per professione, persone non autosufficienti.

operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;

pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;

marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.