Concorso ASP Palermo, 54 programmatori diplomati

Nuove assunzioni nella regione Sicilia: negli ultimi giorni è stato pubblicato il nuovo bando del Concorso ASP Palermo, per per titoli ed esami, per la copertura di 54 posti per il profilo di programmatore, categoria C. Possono accedere alla procedura concorsuale tutti i candidati in possesso del Diploma di scuola secondaria di perito in informatica.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso ASP Palermo: tutti i requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dall’ASP di Palermo, tutti gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti entro la data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

possesso del Diploma di scuola secondaria di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di

secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica riconosciuto;

non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei CCNL relativi al personale dei vari comparti;

non essere stati condannati con sentenza definitiva per un reato che impedisce ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Concorso ASP Palermo: invio delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.asppalermo.org sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Il termine ultimo per inviare le istanze di ammissione al concorso è fissato al giorno 10 ottobre 2022, oltre il quale non sarà più possibile candidarsi.





Inoltre, si ricorda ai candidati che alla domanda di partecipazione inviata telematicamente si dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento in formato PDF non

modificabile.

Scarica il bando

Concorso ASP Palermo: prove d’esame

La procedura di selezione del Concorso ASP Palermo si articola nelle seguenti fasi:

prova scritta: consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso;

vertente sulle materie oggetto del concorso di cui alla prova scritta nonché su elementi di informatica e sulla normativa in materia di prevenzione della corruzione

e della trasparenza. La prova orale comprende anche domande sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013, nonché l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambiente MS- Windows, (Word, Excel).

Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazione di sufficienza di

almeno 28/40, mentre la prova orale è considerata superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso ASP Palermo: titoli e punteggi

La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove di esame.

I punteggi per i titoli sono così ripartiti:

Titoli di carriera: 10 punti

Titoli accademici e di studio: 10 punti

Pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti

Curriculum formativo e professionale: 5 punti.

I punteggi per le prove di esame sono così ripartiti:

Prova Scritta: 40 punti

Prova Orale: 30 punti.

Concorso ASP Palermo: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo:

