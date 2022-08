Concorso IPAV Venezia, 29 OSS: requisiti, domanda, prove

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 5 agosto 2022 un avviso relativo a un nuovo bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di operatore socio-sanitario OSS, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di nove posti in favore dei militari volontari congedati, presso l’IPAV di Venezia.

Il concorso, si legge nel bando, è volto a individuare figure professionali da inserire presso i seguenti Centri Servizi per Persone Anziane non autosufficienti gestiti da IPAV:

Antica Scuola dei Battuti – Mestre – Via Spalti 1;

Contarini – Mestre – Via Cardinal Urbani 4;

San Lorenzo – Venezia – Sestiere Castello 5071;

Zitelle – Venezia – Isola della Giudecca in Calle Ospizio 54/s.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti per poter partecipare al concorso, come fare domanda e i volumi consigliati per la preparazione.

Concorso IPAV Venezia, 29 OSS: requisiti

Per poter partecipare al concorso per 29 OSS è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì partecipare al concorso: i familiari dei cittadini italiani o europei non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno

degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

età inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile;

non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione della durata di almeno 1000 ore, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione Veneto con L.R. n. 20/2001.

Sul bando sono riportati inoltre i titoli riconosciuti come equipollenti all’attestato di qualifica di OSS.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente

on-line accedendo all’apposito servizio disponibile a questo indirizzo. Sarà possibile fare domanda fino al 4 settembre 2022.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a 15 euro a favore di

“Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane”, indicando nella causale: “concorso per n 29 operatori socio sanitari 2-2022 cognome e nome del candidato”, da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario all’iban: IT 48 X 03069 02126 100000300152 presso Banca Intesa Sanpaolo, Via Torino, 105/A – Mestre; 30172 Venezia (Ve).

Concorso IPAV Venezia, 29 OSS: prove

L’amministrazione, in base al numero delle domande prevenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione dalla quale sono esonerati i candidati che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano maturato almeno 15 mesi di esperienza lavorativa con mansioni di operatore socio sanitario presso IPAV dal 01/01/2020. Sono inoltre esonerati i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%.

La Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale;

10 punti per la valutazione dei titoli.

La prova scritta, a carattere teorico-pratico, consisterà nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla.

La prova orale verterà sulle materie della prova scritta, e sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il superamento delle prove scritta e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini numerici di almeno 21/30 per ciascuna prova.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, questa è suddivisa in quattro categorie e i complessivi 10 punti ad essa riservati sono così ripartiti:

Titoli di servizio – max 4 punti;

Titoli di studio – max 3 punti;

Titoli vari – max 2 punti;

Curriculum formativo e professionale – max 1 punto.

Per tutte le altre informazioni sul concorso si rimanda al bando.

Concorso IPAV Venezia, 29 OSS: come prepararsi

Per la preparazione si consiglia lo studio dei seguenti volumi:

Febbraio 2022, Maggioli Editore

L’idea alla base di questo libro è offrire agli OSS, nel periodo della loro formazione o durante la preparazione alla prova pratica o al colloquio orale di un concorso pubblico, ma anche nella quotidianità lavorativa, uno strumento pratico che li metta nella condizione di unire tutte le conoscenze pratiche e teoriche per applicarle pragmaticamente ad una situazione data.

Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione

L’edizione è aggiornata alle misure di prevenzione, primo soccorso, modalità organizzative e comportamentali contro l’infezione Covid-19. Nella sezione online collegata al libro saranno presenti eventuali aggiornamenti normativi.

4500 quesiti a risposta multipla svolti e commentati

Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare.

