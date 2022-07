Concorsi Università Palermo, 316 assunzioni in arrivo

Interessanti novità per gli aspiranti candidati ai concorsi negli Atenei Universitari grazie ai prossimi Concorsi Università Palermo. Le prossime procedure di selezione del personale saranno finalizzate all’assunzione di oltre 300 figure professionali, tra cui: bibliotecari, amministrativi, tecnici e personale socio sanitario.

Per far fronte alla recente diminuzione di organico dei propri dipartimenti e uffici, l’Ateneo di Palermo ha delineato un nuovo piano assunzionale al fine di incrementare del 15 per cento il numero di profili professionali impiegati. Gli inserimenti in programma, quindi, serviranno a potenziare l’organico degli uffici amministrativi e dei singoli dipartimento dell’Ateneo.

Saranno 316 le unità inserite nei ruoli dell’Università di Palermo tramite l’apertura di nuovi bandi di concorso o procedure di stabilizzazione del personale precario già impiegato. L’obiettivo è quello di assumere le figure ricercate entro l’estate, al fine di permettere l’ingresso in servizio a partire dall’autunno 2022.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutte le informazioni ad oggi disponibili sui concorsi che verranno attivati nelle prossime settimane dall’Università di Palermo: quanti posti saranno messi a bando e come verranno gestite le assunzioni in programma.

Concorsi Università Palermo, quanti posti?

Le prossime selezioni concorsuali indette dall’Università del capoluogo siciliano riguarderanno il reclutamento 316 unità di personale, suddiviso come segue per profili professionali:

158 posti di lavoro rivolti ai profili di tecnici, amministrativi, bibliotecari e personale socio-sanitario;

posti di lavoro rivolti ai profili di tecnici, amministrativi, bibliotecari e personale socio-sanitario; 158 posti riservati al personale interno per effettuare progressioni verticali ed eventuali stabilizzazioni di precari.





Le professioni che saranno ricercate tramite nuovi concorsi sono principalmente di tecnici, amministrativi, bibliotecari e socio-sanitari. Inoltre, secondo le ultime anticipazioni, le procedure saranno rivolte sia a personale diplomato (categoria C) sia ai candidati in possesso di laurea (categoria D).

Concorsi Università Palermo, modalità di assunzione

Le assunzioni previste dal nuovo piano di inserimenti dell’Università di Palermo verranno effettuate tramite:

concorsi pubblici rivolti alle categorie B, C e D,

rivolti alle categorie B, C e D, stabilizzazione del personale precario già impiegato nei dipartimenti universitari,

progressioni verticali dei dipendenti attualmente in servizio.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram









© RIPRODUZIONE RISERVATA