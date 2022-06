Concorsi amministrativi Asl 2022: tutti i bandi e come prepararsi

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo in area amministrativa grazie alla disposizione dei Concorsi amministrativi Asl 2022 previsti per l’anno in corso. Numerose Aziende Sanitarie Locali hanno disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di assistente e collaboratore amministrativo, categoria D.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dalle varie ASL per coprire posti di assistente e collaboratore amministrativo, in continuo aggiornamento.

Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Indice:

Concorsi amministrativi Asl 2022: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai Concorsi amministrativi Asl 2022 dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; diploma di laurea (percorso studi vecchio ordinamento), oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o titoli di studio equipollente.

Concorsi amministrativi Asl 2022: prove d’esame





Generalmente le procedure di selezione per assumere personale amministrativo presso le Aziende Sanitarie prevedono l’espletamento delle seguenti fasi, che potrebbero variare a seconda del bando:

una prova scritta: potrebbe consistere nella risoluzione di quesiti a risposta aperta o multipla vertenti sulle competenze specifiche inerenti al profilo professionale;

conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese;

Concorsi amministrativi Asl 2022: come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi per profili amministrativi nelle Asl di riferimento, consigliamo i seguenti volumi:

Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi.

Il testo, grazie ad un’ampia raccolta di quesiti a scelta multipla sugli argomenti inerenti le selezioni, permetterà al candidato di verificare il proprio livello di preparazione, assicurando una maggiore familiarità con i test ed un proficuo utilizzo del tempo a disposizione durante le prove.

Concorsi amministrativi Asl 2022: bandi attivi

In questo paragrafo forniamo un elenco, in continuo aggiornamento, di bandi di concorso attivi per ricoprire il ruolo di amministrativo nelle varie Aziende sanitarie.

ASL DI BARI

L’ASL di Bari ha indetto tre procedure concorsuali, per titoli ed esami, destinati alla copertura di 45 posti di personale amministrativo a tempo pieno e indeterminato, così distribuiti nei relativi profili professionali:

20 posti di Collaboratore amministrativo professionale Senior, categoria D;

20 posti di assistente amministrativo, categoria C;

5 posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via

telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 21 luglio 2022.

Concorsi ASL Bari, 45 amministrativi: requisiti, domanda e prove

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha ufficialmente riaperto i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.

Il bando è stato anche modificato, elevando il numero di posti messi a bando dai 10 previsti inizialmente a 50, ed eliminando la prova preselettiva.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni.

Scarica la rettifica

AZIENDA ZERO DI PADOVA

L’Azienda Zero di Padova, in Veneto, ha indetto una selezione concorsuale finalizzata all’assunzione di 21 collaboratori amministrativi professionali, categoria D, a tempo determinato con un contratto di formazione e lavoro.

I candidati devono inviare le proprie candidature entro il 30 giugno 2022 alle ore 18, esclusivamente per via telematica, accedendo alla piattaforma raggiungibile a questa pagina.

Scarica il bando









