Concorso 300 Vigili del Fuoco, prova preselettiva: esempi di quiz e consigli utili

Tra pochi giorni avrà inizio la sessione di prove preselettive del Concorso 300 Vigili del Fuoco, le quali si terranno dall’8 al 14 giugno 2022 secondo il calendario reso noto in data 10 maggio. Nella pagina personale di ciascun candidato è stata pubblicata la data e l’ora precisa di svolgimento della prova.

Di seguito il Manuale per la preparazione della prova preselettiva.

Il concorso prevede infatti lo svolgimento di una preselezione, a cui poi seguiranno 3 prove motorio‐attitudinali e la valutazione dei titoli.

Si ricorda inoltre che il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, prevede le seguenti riserve:

il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle forze armate;

il 35% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio tutte le informazioni utili riguardo la procedura di selezione, alcuni esempi di quiz e consigli utili per la loro risoluzione.

Concorso 300 Vigili del Fuoco: prova preselettiva





La prima fase di selezione concorsuale prevede l’espletamento di una prova preselettiva, che consiste nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta ed ha durata di 40 minuti.

Di seguito il programma e le materie che saranno oggetto della prova:

storia d’Italia dal 1861 ad oggi;

elementi di chimica;

quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +1 punto;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,33 punti.

A titolo di esempio, nel concorso del 2008 le domande della prova preselettiva erano così distribuite:

Storia d’Italia dal 1861 – 10% (ovvero c’erano 4 domande di storia in ogni test);

Geografia d’Italia e d’Europa – 10% (ovvero c’erano 4 domande di geografia in ogni test);

Letteratura italiana dal 1800 – 5% (ovvero c’erano 2 domande di letteratura in ogni test);

Educazione civica – 5% (ovvero c’erano 2 domande di educazione civica in ogni test);

Aritmetica – 20% (ovvero c’erano 8 domande di aritmetica in ogni test);

Geometria – 20% (ovvero c’erano 8 domande di geometria in ogni test);

Comprensione del testo – 15% (ovvero c’erano 6 domande di comprensione del testo in ogni test);

Logica – 15% (ovvero c’erano 6 domande di logica in ogni test).

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022 sarà pubblicata la conferma del diario della prova oltre ad ulteriori eventuali comunicazioni.

Concorso 300 Vigili del Fuoco: come prepararsi

Per la preparazione alla prova preselettiva del concorso, consigliamo il seguente volume, completo di:

quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica;

soluzioni con spiegazioni dettagliate, che chiariscono il procedimento logico per individuare la risposta esatta e forniscono consigli per le tecniche di risoluzione;

sezione teorica sulle altre materie oggetto della prova preselettiva

Il testo fornisce l’accesso anche ad una sezione online contenente:

video esemplificativi delle prove motorio-attitudinali dei precedenti concorsi;

videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo basati su quiz ufficiali dei precedenti concorsi;

simulatore online.

Concorso 300 Vigili del fuoco Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (G.U. 25 febbraio 2022, n. 16)

Teoria e Test per tutte le prove

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dal Ministero dell’Interno per 300 Vigili del Fuoco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 16.

Concorso 300 Vigili del Fuoco: esempi di quiz

Di seguito alcuni esempi di quiz tratti dalle precedenti procedure concorsuali, uno per ogni materia d’esame. La risposta corretta è sempre la A, e in fondo al paragrafo forniamo la simulazione completa:

Le forme di archiviazione dei documenti per computer simulano l’uso di faldoni attraverso:



le directory

i file

i programmi

La somma algebrica dei numeri di ossidazione delle ione ammonio è uguale a:



+ 1

– 1

0

5 13 29 61 ?



125

124

122

In quanti stati fu divisa l’Italia dopo il Congresso di Vienna?

Otto Due Quattro

Nobody believed Tom at first but he ………. to be right.

turned out worked out went out

SIMULAZIONE COMPLETA PROVA PRESELETTIVA

Quiz di logica, come risolverli?

Come indicato nei paragrafi precedenti, tra le materie richieste nella prova preselettiva c’è anche la Logica: nel video seguente il prof. Giuseppe Cotruvo ci illustra come risolvere un quiz di logica, prendendo come esempio una domanda ufficiale del bando precedente:

