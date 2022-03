Concorsi servizi demografici, tutti i bandi attivi e cosa studiare

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo grazie alla disposizione dei Concorsi servizi demografici previsti per l’anno in corso. Numerosi Comuni ed enti locali hanno infatti disposto l’apertura di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti di personale addetto ai servizi demografici.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dai vari Comuni per lavorare nell’area dei servizi demografici in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione, le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Concorsi servizi demografici: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione dal rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

assenza di provvedimenti di decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici, nonché di destituzione o dispensa da precedenti rapporti di pubblico impiego;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (tale requisito riguarda solo i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire;

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità);

conoscenza dell’uso delle più comuni apparecchiature ed applicazioni informatiche (Windows, Word, Excel, navigazione internet, posta elettronica, firma digitale, ecc.), nonché conoscenza della lingua inglese ad un livello Base (A2) del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il livello di conoscenza in ambito informatico e linguistico verrà accertato dall’Amministrazione.

Concorsi servizi demografici: 1 posto a Capovalle

Il Comune di Capovalle ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di un posto, di categoria C1, comparto funzioni locali, con il profilo professionale di istruttore amministrativo, da assegnare all’area amministrativa generale – servizi demografici.

Invio domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire al Comune di Capovalle, all’indirizzo Via Roma n. 47 – 25070 Capovalle (BS) entro e non oltre il 3 aprile 2022.

Prove d’esame





L’esame consisterà in:

prova scritta: svolgimento di un tema e/o in più quesiti a risposta breve aperta e/o in test consistenti in domande con risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta, vertenti sulle materie indicate nel bando;

svolgimento di un tema e/o in più quesiti a risposta breve aperta e/o in test consistenti in domande con risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta, vertenti sulle materie indicate nel bando; prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta sulla base di domande predeterminate.

Concorsi servizi demografici: 2 posti a Vermezzo con Zelo

Il Comune di Vermezzo con Zelo ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi di categoria C, posizione economica C.1, da assegnare ai servizi demografici.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, dovrà essere trasmessa al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di Vermezzo con Zelo – Piazza Comunale, 4 – 20071 Vermezzo con Zelo, a pena di esclusione entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Prove d’esame

prova scritta: volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo professionale, in relazione alle materie previste dal bando, nonché le specifiche attitudini del candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione, mediante la somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla;

volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo professionale, in relazione alle materie previste dal bando, nonché le specifiche attitudini del candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione, mediante la somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla; prova orale: oltre che sulle materie d’esame, verterà anche sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica.

Concorsi servizi demografici: 1 posto a Gallio

Il Comune di Gallio ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo ovvero esperto amministrativo, categoria giuridica C e posizione economica 01 da assegnare all’area 1 – servizi demografici, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro le ore 12.00 del 24 marzo 2022 e può essere presentata con le modalità indicate nel bando ufficiale.

Prove d’esame

Il Comune di Gallio si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione dei concorrenti, nel caso in cui i candidati ammessi al concorso eccedano il numero di 50. La preselezione, consistente in un’unica prova, si svolgerà attraverso quiz a risposta multipla sulle materie

della prova orale.

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, che consisterà nello svolgimento di un tema o nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica e/o a risposta aperta, e in una prova orale; nel corso della prova orale sarà accertata anche la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.

Concorsi servizi demografici: 1 posto a Ostiglia

Il Comune di Ostiglia ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno da assegnare ai servizi demografici.

Invio domande

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it entro il 24 marzo 2022.

Prove d’esame

prova scritta: consisterà in più quesiti a risposta multipla e/o aperta su temi oggetto delle materie d’esame;

consisterà in più quesiti a risposta multipla e/o aperta su temi oggetto delle materie d’esame; prova orale: colloquio, valutabile con il punteggio massimo di punti di 30/30, a contenuto tecnico-professionale e verterà sulle materie d’esame, oltre che sulla conoscenza della lingua inglese e sulla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorsi servizi demografici: come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi per accedere all’area dei servizi demografici, consigliamo i seguenti volumi dedicati:

Sereno Scolaro, Nicola Corvino, Vincenzo Mercurio, Maggioli Editore

Il presente manuale è un ottimo strumento sia per chi deve prepararsi ai concorsi pubblici indetti dagli enti locali sia per chi, già operando nell’ambito dei servizi demografici, necessita di un supporto professionale sicuro e pratico.

Il volume affronta tutti gli argomenti d’interesse per l’operatore dei servizi demografici, in maniera approfondita e puntuale, ma conservando una struttura espositiva semplice e di immediata comprensione.

Catia Cecchini, Laura Berionni, Maggioli Editore

L’opera è strutturata in tre parti:

– una parte generale, avente per oggetto le nozioni essenziali delle discipline giuridiche maggiormente richieste in sede di prove concorsuali;

– una parte specifica, relativa alle tematiche peculiari degli operatori addetti ai servizi demografici;

– una terza parte dedicata alla modulistica comprendente gli schemi degli atti amministrativi tipici degli enti locali, gli atti di stato civile, di anagrafe, le certificazioni ecc.









