Concorsi Comune Bologna, 470 assunzioni: bandi entro il 2022

Nuovi Concorsi Comune Bologna in arrivo entro il 2022. Secondo il programma di assunzioni approvato dal comune di Bologna per l’anno in corso, saranno complessivamente 470 i posti messi a concorso, suddivisi in vari profili professionali. Saranno soprattutto le figure di ingegneri, amministrativi ed educatori scolastici ad essere ricercate per il piano di inserimenti previste dall’ente comunale.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorsi Comune Bologna: profili professionali

Per rilanciare l’azione amministrativa e dare spinta alla nuova organizzazione, la Giunta del Comune di Bologna ha approvato il piano assunzioni 2022, che prevede l’inserimento di 450 nuove unità di personale così distribuite a seconda del profilo professionale di riferimento:

38 unità di categoria B,

279 unità di categoria C,

133 unità di categoria D.

In particolare, per quanto riguarda i servizi educativi e scolastici, per garantire il turn-over del personale e il corretto avvio del prossimo anno educativo scolastico, saranno assunti:

10 educatori di nido d’infanzia,

11 operatori di servizi alla prima infanzia,

9 insegnanti di scuola d’infanzia,

7 operatori servizi scolastici.

Come si legge nel comunicato, a gennaio di quest’anno era già stata approvata una delibera per l’assunzione di 14 figure dirigenziali. Di queste:

6 saranno coperte attraverso scorrimento di graduatorie esistenti e mobilità tra enti,

8 attraverso questo bando.

Inoltre, un profilo da dirigente è contenuto anche nel Piano assunzioni 2022 approvato a febbraio, per il quale prossimamente verrà pubblicato il bando.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Concorsi Comune Bologna: come prepararsi

Per la preparazione del concorso, relativamente agli specifici profili professionali, consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Teoria e Test per tutte le prove





Luigi Tramontano, Maggioli Editore

l volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. D) dell’area amministrativa negli Enti locali.

Manuale completo

Leonilde Barone, Paolo Ammendola, Maggioli Editore

Il presente volume è stato pensato e realizzato per chi si appresta ad affrontare la procedura selettiva per diventare insegnante/educatore della scuola dell’infanzia comunale.









© RIPRODUZIONE RISERVATA