Concorso Inps 1858 consulenti: tutti i requisiti richiesti per partecipare

Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 di venerdì scorso, 1 ottobre, è stato pubblicato il bando del Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale, che verranno assunti a tempo indeterminato, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.66 del 28 ottobre 2020. Un concorso rivolto a laureati, come chiarisce il bando ufficiale del concorso, in possesso di un titolo di laurea magistrale o specialistica in determinate discipline.

Vediamo ora nello specifico quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione e quali classi di laurea sono ammesse.

Concorso Inps 1858 consulenti: requisiti generici

Gli aspiranti candidati al nuovo concorso dell’Inps dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generici, entro la data di scadenza del bando, a pena di esclusione:

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Il bando specifica che: “in ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante pec – all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato.”

Concorso Inps 1858 consulenti: lauree ammesse

Al Concorso Inps 1858 consulenti della protezione sociale possono partecipare tutti i possessori di una laurea magistrale o specialistica nei seguenti indirizzi:

LM-16 o 19/S Finanza;

LM-31 o 34/S Ingegneria Gestionale;

LM-52 o 60/S Relazioni internazionali;

LM-56 o 64/S Scienze dell’economia;

LM-62 o 70/S Scienza della politica;

LM-63 o 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-76 o 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;

LM-77 o 84/S Scienze economico-aziendali;

LM-81 o 88/S Scienza per la cooperazione allo sviluppo;

LM-82 Scienze statistiche;

48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi;

90/S Statistica demografica e sociale;

91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale;

92/S Statistica per la ricerca sperimentale;

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

89/S Sociologia;

49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali;

LM-90 o 99/S Studi europei;

LMG-01 o 22/S Giurisprudenza;

102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

diploma di laurea di vecchio ordinamento corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il bando specifica inoltre che “Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 – art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009).”

Grazie alla nuova Tabella resa disponibile dal Miur si può conoscere la corrispondenza tra le lauree di vecchio ordinamento, le lauree magistrali e specialistiche ai fini della partecipazione al concorso.

Tabella equiparazioni.

Concorso Inps 1858 consulenti: come prepararsi

Per la preparazione della prova preselettiva consigliamo il seguente volume, composto da quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica, compresa una sezione manualistica.

l testo è completato da una selezione di videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo, relativa a metodi e trucchi per risolvere i quiz, disponibili nella sezione online collegata al libro.

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

Il manuale è un ottimo strumento di preparazione alla prova preselettiva del concorso per 1858 consulenti di protezione sociale, indetto dall’INPS.







