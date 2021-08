Assunzioni da GPS e supplenze, ci sono le date: dal 10 agosto su Istanze Online

Dopo gli incontri del 3 e 4 agosto, tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati, arriva l’indicazione sulle date in cui potranno essere presentate le domande per le assunzioni da GPS I fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi, e per le supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto da GaE e GPS I e II fascia.

Gli incontri si erano resi necessari proprio per la mancata pubblicazione della procedura per presentare domanda su Istanze Online per immissioni in ruolo e supplenze. Come anticipato da OrizzonteScuola.it, gli incontri non sono stati completamente risolutivi, ma dovrebbe essere in arrivo la circolare, la cui bozza è stata inviata ai sindacati per le ultime limature. A causa dello scarso tempo a disposizione per l’organizzazione, l’avvio delle procedure di domanda è stato quindi spostato dal 5 al 10 agosto.

Dagli incontri sono comunque emersi i seguenti punti:

Le GPS saranno ripubblicate prima di avviare le operazioni, ma non c’è ancora una data;

prima di avviare le operazioni, ma non c’è ancora una data; Si potranno esprimere fino a 150 preferenze , a differenza delle 100 precedenti.

, a differenza delle 100 precedenti. Da martedì 10 a sabato 21 agosto sarà possibile presentare domanda da Istanze Online.

Assunzioni da GPS: chi può fare domanda

In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni bis è stato introdotto un emendamento che prevede l’assunzione straordinaria di docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti comuni o di sostegno, “o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”

Per i docenti di posto comune, è richiesto che abbiano svolto “su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali”. Non sono invece previsti requisiti di servizio per i docenti di sostegno.

L’assunzione avverrà dapprima mediante contratto a tempo determinato, con un percorso annuale di formazione iniziale e prova. I candidati che supereranno suddetto percorso verranno poi assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui avranno prestato servizio a tempo determinato.

Ricordiamo che l’assunzione straordinaria da GPS servirà alla copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti, che residuano dalle immissioni in ruolo previste per l’anno in corso. Dunque le assunzioni da GPS ci saranno solo se si esauriranno le graduatorie di merito.







