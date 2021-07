Graduatorie ATA III fascia, provvisorie su Istanze Online dal 16 luglio: come consultarle

A partire dall’8 luglio 2021 gli Uffici scolastici provinciali hanno cominciato a pubblicare le graduatorie provvisorie ATA III fascia, per il triennio 2021-23, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021. Le graduatorie sono su base provinciale, per cui ogni provincia pubblicherà in blocco le graduatorie provvisorie di tutti gli istituti scolastici che vi appartengono. Slitta invece la possibilità di consultazione delle graduatorie su Istanze Online che si aprirà dal 16 luglio.

Le graduatorie riguarderanno tutti i candidati che avranno fatto domanda, sempre attraverso Istanze Online, entro il 26 aprile 2021. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate per permettere di controllare la correttezza dei dati dei candidati e per poter fare reclamo in caso si riscontrassero delle difformità.

Da metà agosto, secondo quanto riportato da Orizzontescuola.it, verranno poi pubblicate le graduatorie definitive. Come controllare le graduatorie ATA III fascia? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Graduatorie ATA III fascia: come consultarle

La visualizzazione delle graduatorie sarà possibile, dal 16 luglio, sempre attraverso la piattaforma Istanze On Line, la stessa usata per l’iscrizione e per diverse altre procedure del MIUR.

Per accedervi sarà necessario effettuare il login attraverso le credenziali SPID. Dopo aver effettuato l’accesso occorrerà selezionare il menu “Altri Servizi“, all’interno del quale si troverà il servizio “Visualizzazione graduatorie d’istituto personale ATA III fascia“. Nei giorni scorsi molti candidati avevano lamentato la scomparsa del servizio, che verrà quindi presto resa nuovamente disponibile.

Cliccando su “Vai al servizio” si accederà alla visualizzazione della graduatoria. Una pagina intermedia ricorda che per qualsiasi dubbio è possibile contattare l’USP o la scuola di riferimento. È possibile consultare la guida del MIUR per la visualizzazione della graduatoria, scaricabile anche cliccando qui.

Dopo aver cliccato su “Avanti“, nella pagina successiva sarà possibile selezionare il periodo di riferimento per il quale si è fatto domanda, in questo caso sarà 2021/2022. Sarà quindi possibile verificare l’inserimento in graduatoria, il punteggio e la posizione in graduatoria.

Le graduatorie non saranno pubblicate tutte lo stesso giorno. In alternativa è possibile controllare le graduatorie dal sito dell’Ufficio scolastico provinciale dell’istituto per cui è stata presentata domanda, dall’albo online della scuola per cui era stata presentata domanda, o attraverso l’app MyIS.

Graduatorie ATA III fascia: reclamo

A partire dalla pubblicazione delle graduatorie, il candidato ha a disposizione 10 giorni di tempo per inoltrare reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che ha gestito la domanda. Sempre entro 10 giorni è possibile richiedere la correzione di errori materiali.

Come già anticipato, le graduatorie definitive saranno disponibili da metà agosto. Le tempistiche saranno ottimizzate per permettere di attingere dalle graduatorie per le supplenze all’inizio del nuovo anno scolastico, ovvero a partire dal 1° settembre.







