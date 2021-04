Concorso amministrativi Asl, 47 posti in Umbria: chi partecipa, domanda e prove

Nuovo concorso amministrativi Asl nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 09-04-2021, bandito dall’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni in forma unificata per assegnazioni in tutte le aziende sanitarie della Regione Umbria.

Saranno 47 i posti a tempo indeterminato in categoria D. La ripartizione è la seguente:

7 posti presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;

5 posti presso l’Azienda USL Umbria 2;

20 posti presso l’Azienda USL Umbria 1;

15 posti presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Vediamo chi può accedere, come fare domanda e quali sono le prove da affrontare.

Concorso amministrativi Asl Umbria: requisiti di accesso

Entro l’ultima data utile per la presentazione delle domande di partecipazione (9 maggio 2021) i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici.

I titoli di studio idonei:

diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche o in economia e commercio ed equipollenti;

in giurisprudenza, scienze politiche o in economia e commercio ed equipollenti; Laurea specialistica (LS) tra 22/S “Giurisprudenza, 102/S “Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 64/S “Scienze dell’economia”, 84/S “Scienze economico-aziendali”;

(LS) tra 22/S “Giurisprudenza, 102/S “Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 64/S “Scienze dell’economia”, 84/S “Scienze economico-aziendali”; Laurea magistrale (LM) tra LM-01 “Giurisprudenza”, LM-56 “Scienze dell’economia”, LM-77 “Scienze economico-Aziendali”;

(LM) tra LM-01 “Giurisprudenza”, LM-56 “Scienze dell’economia”, LM-77 “Scienze economico-Aziendali”; Laurea triennale tra L-2 Scienze dei Servizi Giuridici, L-15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, L-17 Scienza dell’Economia e della gestione

aziendale, L-19 Scienza dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L-28 Scienze economiche, L-31 Scienze giuridiche.

Leggi il bando (pag. 8 del BUR)

Concorso amministrativi Asl Umbria: domanda

Gli interessati, una volta verificato il possesso dei requisiti, possono far domanda di ammissione compilando il format presente al link https://aospterni.concorsismart.it/ entro il 9 maggio 2021.

Concorso amministrativi Asl Umbria: prove

Il concorso amministrativi Asl Umbria prevede:

prova scritta , consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla;

, consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

, esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale, un colloquio sugli argomenti delle prove scritta e pratica, su elementi di informatica e sulla lingua inglese.

Con un elevato numero di partecipanti l’Amministrazione potrebbe decidere di effettuare la prova pratica e la prova scritta in un unico giorno. Le stesse potrebbero essere svolte tramite l’utilizzo di strumenti informatizzati e con domande a risposta multipla.

