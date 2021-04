Concorsi Comune di Ortona, 17 posti per vari profili professionali. Come partecipare

Tre nuovi concorsi sono stati indetti dal Comune di Ortona per coprire un totale di 17 posti. I bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2021, riguardano in particolare la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di:

8 posti di Istruttore Amministrativo Contabile , categoria C;

, categoria C; 3 posti di Agente di Polizia Municipale , categoria C;

, categoria C; 6 posti di Istruttore tecnico, categoria C.

Ai concorsi si applica una riserva di posti per i volontari delle Forze Armate, a questa categoria sono riservati:

2 degli 8 posti di Istruttore amministrativo;

1 dei 3 posti di Agenti di Polizia Municipale;

2 dei 6 posti di Istruttore tecnico.

Al concorso per Istruttore Amministrativo contabile si applica inoltre un’ulteriore riserva di un posto per il personale di ruolo del Comune di Ortona.

Concorsi Comune di Ortona: requisiti

Per poter partecipare ai concorsi è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali, comuni a tutti e tre i bandi:

essere cittadini italiani o cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio;

godimento di diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

posizione regolare riguardo agli obblighi di leva.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi variano in relazione al profilo professionale, ragion per cui si rimanda ai rispettivi bandi di concorso, scaricabili ai seguenti indirizzi:

Concorsi Comune di Ortona: domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi del Comune di Ortona può essere inviata esclusivamente online tramite il portale concorsi del Comune, entro il 26 aprile 2021. Una volta effettuata la registrazione al portale con il proprio indirizzo email (non PEC), sarà possibile selezionare il bando per il quale si intende partecipare.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

Copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Scheda valutazione titoli, datata e sottoscritta, disponibile sul sito del Comune di Ortona alla sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di Concorso“;

Documentazione che attesti il diritto a poter richiedere eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove o per l’esonero della prova preselettiva;

Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nei bandi.

Concorsi Comune di Ortona: prove

Le prove d’esame consisteranno per tutti i concorsi in:

due prove scritte ;

; una prova orale, durante la quale verranno accertate anche le conoscenze informatiche e della lingua inglese.

Le materie d’esame sono peculiari per ogni profilo professionale e pertanto si rimanda ai rispettivi bandi per ulteriori dettagli. Il punteggio delle prove è espresso in trentesimi e le prove si intenderanno superate con un punteggio uguale o superiore a 21/30 per ciascuna. In totale quindi le prove d’esame permettono di raggiungere un massimo di 90 punti.

Per il concorso per Agenti di Polizia Municipale è inoltre prevista una prova di efficienza fisica, che consiste nello svolgimento di due prove atletiche:

corsa piana 900 metri;

piegamenti sulle braccia.

Nel caso di un ingente numero di domande giunte all’Amministrazione, questa si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva, composta da una serie di 30 domande a risposta multipla sulle materie oggetto d’esame, da effettuarsi in 30 minuti.

Concorsi Comune di Ortona: valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 10 punti, così divisi:

titoli di studio – 4 punti;

– 4 punti; titoli di servizio – 4 punti;

– 4 punti; titoli vari – 2 punti.

La valutazione dei titoli verrà effettuata solo per i candidati che hanno superato la prova orale. L’elenco dei titoli che verranno valutati è disponibile all’interno di ogni bando.

Concorsi Comune di Ortona: come prepararsi

Per la preparazione al Concorso per Istruttore Amministrativo Contabile si consiglia:

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali Stefano Bertuzzi (a cura di), con i contributi di C. Brugoni, G. Cottarelli, P. Carone, M. Ventura, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di istruttore e istruttore direttivo contabile (cat. C e D) nell’area economico-finanziaria degli enti locali. Il testo propone una trattazione teorica sulle materie generalmente richieste...



Per la preparazione al Concorso per Istruttore tecnico:

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali - Kit completo Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell’Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali. È composto da:› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area...



Per la preparazione al Concorso Agenti di Polizia Municipale:

Il Vigile Urbano Massimo Ancillotti, Edoardo Barusso, Rosa Bertuzzi, Andrea Del Ferraro, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2020, Maggioli Editore 2020, Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia...



Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio, Rosa Bertuzzi, Massimo Ancillotti, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali. Grazie a questa formula, in linea con le più aggiornate esperienze della...









© RIPRODUZIONE RISERVATA