Reddito di emergenza 2021: confermata la proroga nel Decreto Sostegni

Confermata la proroga Reddito di emergenza 2021, attraverso l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Sostegni, presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nella serata di oggi, venerdì 19 marzo 2021, che porta con sé una serie di novità. Nei 32 miliardi stanziati per offrire un sostegno economico a imprese, lavoratori e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, spicca il miliardo disposto per rifinanziare alcune misure tra qui la proroga del Reddito di emergenza per un totale di tre mensilità.

Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti, gli importi, le modalità di presentazione della domanda e la proroga attuata dal Decreto Sostegni del Reddito di emergenza 2021.

Reddito di emergenza 2021: requisiti e importi

Il Reddito di emergenza consiste in un sostegno economico in favore dei nuclei familiari che versano in particolari difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In attesa del testo del Decreto Sostegno rimandiamo ai requisiti del 2020:

residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;

inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio; un valore ISEE , attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15 mila euro.

, attestato dalla valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a euro. un valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10 mila euro. La soglia aumenta di 5 mila euro : per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20 mila euro ); in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE ;

inferiore a euro. La soglia aumenta di :

Come dichiarato dall’Inps, gli importi destinati alle famiglie in difficoltà variano da 400 euro fino a 840 euro (nel caso in cui all’interno del nucleo vi sia una persona con disabilità grave) in relazione all’ammontare dell’Isee e al numero di componenti per nucleo familiare:

Il pagamento del Reddito di emergenza può avvenire attraverso diverse modalità:

bonifico bancario o postale;

bancario o postale; accredito su libretto postale ;

; bonifico domiciliato: dunque il pagamento avviene in contanti presso lo sportello di Poste Italiane designato in sede di domanda di Rem.

Reddito di emergenza 2021: fare domanda

Ai candidati sarà possibile presentare la domanda di Reddito di emergenza attraverso i seguenti canali:

online , attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi);

, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi); tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

A fronte della proroga di tre mensilità messa in atto dal nuovo Decreto Sostegni 2021, occorre specificare le modalità di percezione del Reddito di emergenza:

i vecchi percettori vedranno accreditare sul proprio conto le nuove mensilità già a partire da aprile, senza dover inviare alcuna domanda;

vedranno accreditare sul proprio conto le nuove mensilità già a partire da aprile, senza dover inviare alcuna domanda; i nuovi percettori di Rem dovranno provvedere a inoltrare domanda nelle consuete modalità.

Reddito di emergenza 2021: la proroga

Provvedimento adottato per la lotta contro la povertà crescente nelle famiglie italiane, con il Decreto Sostegni 2021 si avrà un’estensione sia della platea dei riceventi sia degli importi distribuiti del Rem.

Molte famiglie italiane versano infatti in profonda difficoltà economica a causa delle conseguenze disastrose della pandemia di Covid-19. Numerosi nuclei familiari si ritrovano nelle condizioni di poter contare unicamente sulle misure varate dal governo italiano a sostegno del reddito, spesso privati del lavoro e di altre fonti di introiti.

Per questo motivo il Governo Draghi ha introdotto proroga di tre mesi all’erogazione del Reddito di emergenza 2021, attraverso l’approvazione del Decreto Sostegni.

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervistato da Radio Anch’io la mattina del 16 marzo, ha infatti dichiarato che, al fine di accorrere in aiuto delle famiglie in difficoltà, il tanto atteso Decreto Sostegni “conterrà un considerevole rafforzamento del Reddito di emergenza mediante l’innalzamento della soglia massima dell’ammontare del beneficio per coloro che vivono in affitto e la garanzia dell’accesso al beneficio anche ai disoccupati che hanno terminato, tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la Naspi o la Dis-coll e non godono di altri strumenti di sostegno al reddito.” E ancora: “lavoriamo all’allargamento della platea dei reddito di emergenza cambiando i requisiti per l’accesso alla misura. Purtroppo ci sono nuovi poveri, si cerca di allargare un po’ la coperta per coprire le persone che si sono trovate improvvisamente in una situazione di difficoltà.”

Decreto Sostegni 2021: le novità previste

Con lo stanziamento di 32 miliardi previsti dal nuovo Decreto Sostegno verranno soddisfatti numerosi provvedimenti economici a sostegno delle persone in difficolta, tra cui i più significativi:

proroga per due mesi l’ indennità di disoccupazione Naspi ;

; stanziato un miliardo per prorogare il Reddito di cittadinanza;

contributi a fondo perduto da un minimo di 1.000 a un massimo di 150 mila euro in base alle perdite subite che devono essere di almeno il 33% tra 2020 e 2019;

in base alle perdite subite che tra 2020 e 2019; rifinanziamento della Cig fino a giugno per tutti e fino a ottobre per le piccole imprese che attualmente non hanno la tutela della cig ordinaria;

bonus una tantum per gli stagionali per 3 mesi da 2400 euro complessivi;

per gli per da eventuale una proroga della Cassa integrazione con causale Covid-19;

2 miliardi per coprire la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali;

i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospesi fino al 30 aprile;

legati alle sono rinvio della scadenza del blocco dei licenziamenti, che verrebbe prorogato al 30 giugno 2021.

Tra gli altri interventi che il Decreto Sostegni 2021 intende operare:

aiuti al settore sciistico;

aiuti ai lavoratori stagionali e dello spettacolo;

aiuti ai lavoratori autonomi con esonero dai contributi.

(Fonte: Governo italiano)







© RIPRODUZIONE RISERVATA