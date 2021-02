Concorso Asst Cremona, 23 posti di infermiere: tutte le informazioni per partecipare

Nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 5 febbraio 2021 è stata resa nota l’apertura di un concorso pubblico, per titoli ed esami, da parte dell’Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) di Cremona per la copertura di 23 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, in categoria D, a tempo indeterminato.

Vediamo ora i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e le varie prove d’esame cui i candidati saranno sottoposti.

Concorso Asst Cremona per infermieri: requisiti

Per poter partecipare alla selezione concorsuale dell’Asst di Cremona, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti entro la data di scadenza del bando ufficiale:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

o di uno Stato membro dell’Unione Europea; età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le disposizioni vigenti;

ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le disposizioni vigenti; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non essere stati licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (infermieristica) oppure un Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. (D.M. Sanità 14/9/1994, n. 739) oppure i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (infermieristica) oppure un Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. (D.M. Sanità 14/9/1994, n. 739) oppure i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; iscrizione all’Albo professionale.

Concorso Asst Cremona infermieri: fare domanda

I candidati dovranno obbligatoriamente presentare la domanda di partecipazione al concorso in via telematica attraverso la procedura online disponibile sul Portale Gestione Concorsi, entro e non oltre la data dell’8 marzo 2021.

Alla domanda online dovranno essere allegate le copie digitali delle seguenti documentazioni, pena esclusione dalla procedura concorsuale:

domanda di iscrizione stampata e sottoscritta dal candidato;

stampata e sottoscritta dal candidato; copia fronte e retro del documento di riconoscimento ;

; documentazione attestante il regolare soggiorno in Italia , per i cittadini di Stato Estero non facente parte dell’Unione Europea;

, per i cittadini di Stato Estero non facente parte dell’Unione Europea; documentazione attestante il riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito in un altro paese dell’Unione Europea o Stato estero;

conseguito in un altro paese dell’Unione Europea o Stato estero; documentazione attestante il riconoscimento in Italia di servizio svolto all’estero ;

; pubblicazioni edite a stampa;

edite a stampa; copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese concorsuali dell’ importo di 6,20 non rimborsabili, da effettuarsi mediante versamento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o su c/c postale n.11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando la causale del versamento, o mediante bonifico bancario su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando la causale del versamento;

del contributo alle spese concorsuali dell’ non rimborsabili, da effettuarsi mediante versamento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o su c/c postale n.11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando la causale del versamento, o mediante bonifico bancario su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando la causale del versamento; certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica attestante gli elementi essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi dell’art. 20 e della L.N. 104/1992 e dell’art.16 della L.N. 68/1999;

pubblica attestante gli elementi essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi dell’art. 20 e della L.N. 104/1992 e dell’art.16 della L.N. 68/1999; certificazione medica comprovante la disabilità superiore a 80 per cento ai fini dell’esonero alla eventuale preselezione.

Concorso infermieri Asst Cremona: valutazione titoli e punteggi

I punteggi disposti per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

15 punti per i titoli di carriera;

3 punti per i titoli accademici e di studio;

2 punti per i pubblicazioni e titoli scientifici;

10 punti per il curriculum formativo e professionale.

Concorso Asst Cremona 23 infermieri: prove d’esame

I candidati al concorso Asst di Cremona dovranno sottoporsi ad una serie di prove d’esame, tra cui una eventuale prova preselettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla, disposta a discrezione dell’Azienda in relazione al numero delle domande pervenute. Il punteggio conseguito in questa prova non concorre alla formazione del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito.

Le prove d’esame vere e proprie cui i candidati saranno sottoposti sono tre, così definite:

prova scritta : vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo della professione infermieristica; la prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

: vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo della professione infermieristica; la prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica; prova pratica : consistente nella soluzione di problematiche assistenziali correlate a casi clinici;

: consistente nella soluzione di problematiche assistenziali correlate a casi clinici; prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta e pratica. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà alla rinuncia al concorso.

Per ulteriori informazioni scarica e consulta il bando ufficiale.

