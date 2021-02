Draghi al Quirinale: nasce il nuovo governo (VIDEO)

Nasce il Governo Draghi. In serata il Premier incaricato Mario Draghi è salito al Quirinale per sciogliere la riserva, sottoponendo al Presidente Mattarella le proposte relative alla nomina dei Ministri, ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione.

Per quanto riguarda la squadra di governo numerose conferme, si tratterà di un governo tecnico-politico con il ritorno del Ministero per il Turismo e con la creazione del Ministero per la Transizione Ecologica (ex Ministero Ambiente), assorbendo le competenze in materia energetica e che presiederà il Comitato Interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione ecologica, affidato al Prof. Roberto Cingolani, docente di Fisica e dal 2019 responsabile dell’innovazione tecnologica di Leonardo S.p.A..

L’incarico di Sottosegretario si Stato alla Presidenza del Consiglio andrà al Dott. Roberto Garofoli, magistrato già Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze nei governi Renzi, Gentiloni e Conte I.

Il giuramento avrà luogo domani, sabato 13 febbraio, alle ore 12.00.

Governo Draghi: le tappe per la formazione del nuovo esecutivo

(FOTO quirinale.it)







© RIPRODUZIONE RISERVATA