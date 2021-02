Governo Draghi: chi lo voterà e chi no. Le dichiarazioni delle forze politiche

Nel suo discorso ammonitore e severo, pronunciato la sera del 2 febbraio dopo il nulla di fatto del mandato esplorativo targato Roberto Fico, il presidente della Repubblica, Sergio Matterella, ha concluso annunciando l’opzione di un governo forte, lontano da logiche politiche, pronto a gestire le grandi sfide dei prossimi mesi: in breve ha deciso di giocarsi la carta Mario Draghi. E ha lanciato un appello a tutte le forze politiche parlamentari, per appoggiare la formazione di questo esecutivo.

L’ex presidente della Bce è stato convocato dal Quirinale il 3 febbraio (oggi) alle ore 12. A lui è stato affidato il compito di dare vita a un nuovo esecutivo di “alto profilo”, capace e nella pienezza dei propri poteri. Un governo a-politico chiamato ad agire per fronteggiare la crisi sanitaria, e soprattutto sociale, che rischia di far sprofondare il Paese. Un esecutivo peronto a gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery plan.

Nel primo pomeriggio è stato poi data la notizia ufficiale che Draghi ha accettato con riserva l’incarico di formare la nuova compagine. Il neo incaricato ha poi tenuto il discorso ufficiale, come da rito, per informare la stampa delle sue intenzioni: incarico accettato con riserva, avvio delle consultazioni con i partiti e le forze sociali e scioglimento della riserva.

Una scelta, quella di Mattarella, che ha pienamente convinto i mercati: con la Borsa di Milano che ha aperto in forte rialzo, il primo Ftse Mib segna un +2,95% a 22.733 punti, e lo spread tra Btp e Bund in calo.

Ma oltre ai mercati lo scoglio ora è quello parlamentare. Le forze politiche attuali accoglieranno l’invito del Capo dello Stato ad approggiare Mario Draghi? Chi è disposto a votarlo e chi invece no? Ecco una panoramica.

Governo Draghi: Pd vota sì

Andrea Orlando. “Non basta dire è arrivato Draghi, viva Draghi: bisogna dargli una mano a individuare e affrontare i nodi altrimenti non si fa un buon servizio né a lui né al paese”, ha affermato il vicesegretario Pd, Andrea Orlando. “Ci sono delle similitudini con il governo Monti ma anche delle differenze: Draghi come Monti è una personalità che proviene dal mondo economico, da una esperienza europea, che si colloca al di sopra delle parti politiche”.

Segno del pieno appoggio e dell’apertura del Partito democratico ad un futuro governo capitanato da Mario Draghi.

Zingaretti. “Da domani saremo pronti al confronto per garantire l’affermazione del bene comune del Paese”, ha fatto sapere il segretario dem, Zingaretti.

Sul fronte Pd il sì a Draghi sembra quindi scontato.

Governo Draghi: i 5 stelle votano no

L’unica posizione chiara a decisaa al momento è quella del Movimento 5 stelle, che ha deciso di votare no al governo Draghi. Lo mette subito in chiaro il capo pentastellato Vito Crimi: “Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l’unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. Pertanto non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi”.

Delle ultime ore però la notizia che non tutti all’interno del movimento sembrano condividere la linea Crimi. Nel frattempo alle ore 15 i gruppi 5 Stelle di Camera e Senato si riuniscono in videoconferenza per fare il punto sulla delicata situazione politica.

Tra i no certi a Draghi sembrano esserci: Alessandro Di Battista, Vito Crimi, Paola Taverna e Riccardo Fraccaro.

Fedele a Giuseppe Conte sembra essere Belle Grillo.

Le parole di Taverna sembra chiare: “Ringraziamo il Presidente Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave e insensata crisi, ma ribadiamo che non voteremo un governo tecnico guidato da Mario Draghi. A questo punto, riteniamo che l’unica strada giusta sia quella delle elezioni anticipate. I cittadini devono poter scegliere chi dovrà risollevare le sorti di questo nostro Paese”.

Governo Draghi: centro destra diviso

Il centrodestra è diviso su convocazione da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella dell’ex presidente Bce a formare il nuovo governo.

Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia ritiene sia meglio andare a elezioni. “Non penso la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della Nazione sia l’ennesimo governo nato nel Palazzo e in mano a PD e Renzi. In democrazia i cittadini sono padroni del proprio destino attraverso il voto.”, ha dichiarato Meloni su Twitter.

Non penso la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della Nazione sia l’ennesimo governo nato nel Palazzo e in mano a PD e Renzi. In democrazia i cittadini sono padroni del proprio destino attraverso il voto. Soprattutto quando la situazione è difficile. (1/3) — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 2, 2021

Matteo Salvini. Anche l’opinione espressa su Twitter dal leader della Lega Salvini non lascia dubbi e non tradisce il suo desiderio di andare al voto. Salvini cita infatti nel suo tweet l’articolo 1 della Costituzione italiana, quello che si sofferma sulla sovranità popolare, affermando implicitamente la necessità di nuove elezioni.

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo…”.

Articolo 1 della Costituzione Italiana 🇮🇹 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 2, 2021

Silvio Berlusconi. Pare diversa l’opinione del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, anche se manca una sua esternazione pubblica. Berlusconi al momento resta in silenzio e fino a qualche giorno fa si era detto disponibile a un esecutivo di unità nazionale. Fonti azzurre hanno riferito che si riserva di confrontarsi con gli alleati, ma ha confermato parole di stima a Draghi, ricordando di aver sponsorizzato la sua candidatura alla presidenza della Bce.

Mara Carfagna. A parlare in prima battuta è stata Mara Carfagna, appoggiando l’appello ai partiti lanciato dal Quirinale: ”L’alto appello alla responsabilità del presidente Mattarella deve suscitare una riflessione autentica, profonda, in chiunque voglia bene all’Italia e agli italiani e conservi ancora il senso vero della parola ‘patriottismo'”.

Anche Giovanni Toti e Maurizio Lupi pare siano pronti ad accogliere le parole di Mattarella, e chiedono di aprire un confronto all’interno del centrodestra per chiarire le posizioni

Governo Draghi: Renzi e Italia Viva votano si

I fautori di questa drammatica crisi di governo, Matteo Renzi e il suo partito Italia Viva, esultano di fronte alla scelta di Mattarella e al crollo di Giuseppe Conte. Dopo aver fatto naufragare l’esperienza dell’esecutivo giallo-rosso, Renzi dichiara il forte appoggio a Mario Draghi e alla scelta di Matterella.

Come sempre, ha utilizzato lo strumento di twitter e degli hashtag per esternare la sua opinione, espressione di tutta Italia Viva: “Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi”, ha scritto.

Abbiamo ascoltato le sagge parole del Presidente della Repubblica #Mattarella: ancora una volta ci riconosciamo nella Sua guida. E agiremo di conseguenza — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 2, 2021

Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente #Mattarella e sostenere il governo di Mario #Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l’Italia pic.twitter.com/x59EyKiRXI — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 3, 2021







