Concorso Ordinario Secondaria 2020 per Itp: accesso con diploma, preselettiva e 4 prove da affrontare

Pubblicato il tanto atteso bando del Concorso Ordinario Secondaria nella Gazzetta Ufficiale -concorsi ed esami – del 28 Aprile. Gli aspiranti docenti possono partecipare se in possesso di laurea magistrale e 24Cfu oppure di abilitazione specifica. Eccezion fatta per i docenti ITP: essi infatti possono accedere con un diploma fino all’anno scolastico 2024/2025.

Vediamo assieme le classi di concorso interessate, requisiti e prove.

Concorso Ordinario Secondaria per Itp: classi di concorso interessate

Gli insegnanti tecnico pratici gestiscono tutte le attività didattiche laboratoriali nella scuola secondaria sulle discipline inerenti alle seguenti classe di concorso:

B01 – attività pratiche speciali

B02 – conversazione in lingua straniera

B03 – laboratorio di fisica

B04 – laboratori di liuteria

B05 – laboratorio di logistica

B06 – laboratorio di odontotecnica

B07 – laboratorio di ottica

B08 – laboratorio di produzioni industriali ed artigianali della ceramica

B09 – laboratorio di scienze e tecnologie aeronautiche

B10 – laboratorio di scienze e tecnologie costruzioni aeronautiche

B11 – laboratorio di scienze e tecnologie agrarie

B12 – laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

B13 – laboratorio di scienze e tecnologie della calzatura e della moda

B14 – laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni

B15 – laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

B16 – laboratorio di scienze e tecnologie informatiche

B17 – laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche

B18 – laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda

B19 – laboratorio di servizi di ricettività alberghiera

B20 – laboratorio di servizi enogastronomici, settore cucina

B21 – laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

B22 – laboratorio di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

B23 – laboratorio per i servizi socio-sanitari

B24 – laboratorio di scienze e tecnologie nautiche

B25 – laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali

B26 – laboratorio di tecnologie del legno

B27 – laboratorio di tecnologie del marmo

B28 – laboratorio di tecnologie orafe

B29 – gabinetto fisioterapico

B30 – addetto all’ufficio tecnico

B31 – esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici

B32 – esercitazioni di pratica professionale

Alcune di queste classi sono ad esaurimento. Le indicazioni sono nell’allegato A del DM 259/2017:

Scarica la tabella A con dettaglio titoli e classi di concorso

Concorso Ordinario Secondaria per Itp: requisiti

Come indicato nel bando di concorso ordinario secondaria, gli Itp possono partecipare con diploma, ma dal 2024/2025 sarà necessario uno dei seguenti requisiti:

abilitazione specifica sulla classe di concorso;

laurea o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.

Ai sensi della normativa vigente quindi, non sono necessari laurea e 24 Cfu nelle discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche.

Anche i diplomandi possono partecipare. Con avviso nella Gazzetta del 3 Luglio 2020, sono ammessi: “I candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono, nelle more del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente, presentare istanza di partecipazione alla presente procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico pratico, con riserva del superamento dell’esame di Stato“.

Il titolo deve essere posseduto entro il 31 Luglio, data ultima di presentazione delle domande, salvo i casi indicati che verranno ammessi con riserva.

Concorso Ordinario Secondaria per Itp: domanda di partecipazione Le domande di partecipazione al Concorso Ordinario potranno essere inviate dal 15 Giugno al 31 Luglio tramite Polis – Istanze Online. Ricordiamo che è necessario accedere con credenziali SPID o identificazione presso un istituto scolastico o ufficio per l’abilitazione al servizio. Istruzioni Miur per Polis Concorso Ordinario Secondaria per Itp: prove I candidati a posti di ITP dovranno superare: prova preselettiva , la cui attivazione verrà decisa a seguito della valutazione delle domande ricevute (se superiore a 4 volte il numero dei posti a concorso per Regione e procedura e, comunque, non inferiore a 250);

, la cui attivazione verrà decisa a seguito della valutazione delle domande ricevute (se superiore a 4 volte il numero dei posti a concorso per Regione e procedura e, comunque, non inferiore a 250); prima prova scritta , per la verifica di conoscenze e competenze afferenti alla classe di concorso;

, per la verifica di conoscenze e competenze afferenti alla classe di concorso; prova pratica , predisposta dalle Commissioni sulla base dell’allegato A;

, predisposta dalle Commissioni sulla base dell’allegato A; seconda prova scritta , sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche;

, sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche; prova orale, un colloquio sulle discipline afferenti alla classe di concorso, lingua straniera almeno al livello B2 e tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Quindi i candidati oltre alla preselettiva, dovranno affrontare altre 4 prove. Concorso Ordinario e Concorso Straordinario: requisiti a confronto Concorso Ordinario Secondaria per Itp: come ottenere il ruolo I candidati potranno ottenere un contratto a tempo indeterminato dal settembre 2021 esclusivamente superando tutte le prove e con un alto punteggio prove/titoli. La graduatoria, divisa per Regione e classe di concorso, determinerà la posizione del candidato rispetto ai posti a disposizione. Otterrà l’abilitazione chi supera le prove ma non rientra nei posti a concorso. La partecipazione al concorso consentirà l’ottenimento dell’abilitazione qualora il candidato superi tutte le prove.

Concorso Ordinario Secondaria per Itp: come prepararsi

