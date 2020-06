Concorso Asl Caserta, bando per 100 Infermieri a tempo indeterminato: cosa sapere per partecipare

Pubblicati due bandi di Concorso Asl Caserta nella Gazzetta Ufficiale n.41 del 26-05-2020 per personale sanitario da inserire nell’azienda ospedaliera a tempo indeterminato.

I candidati verranno selezionati in base ai titoli posseduti e al punteggio conseguito negli esami. Parimenti al Concorso Infermieri per 100 posti è stata indetta una ulteriore procedura (qui l’avviso) per assumere anche le seguenti figure:

4 CPS terapisti della neuro e psicomotricita’ dell’età evolutiva, categoria D;

4 CPS terapisti occupazionali, categoria D;

2 CPS logopedisti, categoria D;

4 CPS educatori professionali, categoria D;

12 CPS tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D;

10 CPS tecnici della pevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D;

5 CP Assistenti sociali, categoria D;

3 CTP informatici/analisti, categoria D;

7 programmatori, categoria C.

In questo articolo ci concentreremo sul Concorso Infermieri Asl Caserta e approfondiremo requisiti, modalità di invio della domanda e prove.

Concorso Asl Caserta per infermieri: requisiti

I candidati al Concorso Asl Caserta per Infermieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla partecipazione:

cittadinanza italiana, di Paesi dell’Unione Europea (e familiari dei soggetti che ne sono in possesso) o di Paesi Terzi con adeguato titolo di soggiorno;

italiana, di Paesi dell’Unione Europea (e familiari dei soggetti che ne sono in possesso) o di Paesi Terzi con adeguato titolo di soggiorno; non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Laurea Triennale in Infermieristica ovvero Diploma Universitario di Infermiere, di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 o titoli equipollenti previsti dal D.M.27/7/2000;

ovvero Diploma Universitario di Infermiere, di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 o titoli equipollenti previsti dal D.M.27/7/2000; iscrizione all’Albo Professionale.

Concorso Asl Caserta per infermieri: domande

Già attiva la piattaforma telematica per l’invio delle istanze di partecipazione: il sito aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it accetta domande entro il 25 Giugno.

Prima della compilazione il candidato si deve registrare e, successivamente, seguire la procedura guidata. Nel bando è descritto l’iter.

La domanda si considera completa con il versamento della tassa concorsuale, dell’ammontare di 10 euro. La ricevuta deve essere allegata prima dell’invio.

Concorso Asl Caserta per Infermieri: prove

La formulazione del punteggio è determinata dai titoli e dagli esami.

Per quanto riguarda i titoli non sono considerate attività e servizi prestati prima del conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione, nonchè le idoneità in precedenti concorsi, avvisi di mobilità o volontariato.

Le prove da affrontare sono:

preselezione , attivata con un numero elevato di istanze, costituita da quiz a risposta multipla sulle materie ad esame, cultura generale e ragionamento (logico, deduttivo e numerico);

, attivata con un numero elevato di istanze, costituita da quiz a risposta multipla sulle materie ad esame, cultura generale e ragionamento (logico, deduttivo e numerico); prova scritta , riguarda argomenti inerenti al ruolo, alle funzioni ed alle competenze del profilo a concorso;

, riguarda argomenti inerenti al ruolo, alle funzioni ed alle competenze del profilo a concorso; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche e/o nella predisposizione di atti concernenti la qualifica;

, esecuzione di tecniche specifiche e/o nella predisposizione di atti concernenti la qualifica; prova orale, un colloquio sulle materie della prova scritta e della prova pratica, su elementi di informatica e lingua inglese.

Per la preparazione consigliamo:

Test dei concorsi per Infermiere Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 5000 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati durante le...



L’infermiere Marilena Montalti-Cristina Fabbri, 2018, Maggioli Editore 2018, Il manuale, giunto alla IX edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti all’interno...



Scopri il catalogo Maggioli Editore con tutte le proposte per Infermieri!







© RIPRODUZIONE RISERVATA