Concorsi Vanvitelli Napoli 2020, ecco bandi per 183 posti: profili, requisiti, quando fare domanda

La Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 41 del 26-5-2020 dà notizia di interessanti opportunità lavorative nel settore sanitario: pubblicati i bandi dei Concorsi Vanvitelli Napoli per un totale di 183 posti.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria, con sede nella capitale partenopea, ha dato il via al piano assunzionale 2020 per reclutare diplomati e laureati.

Vediamo i profili richiesti, i requisiti per partecipare e come candidarsi.

Concorsi Vanvitelli Napoli: posti e profili

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 Maggio sono ben 7 i bandi pubblicati per assunzioni all’A.O.U. Luigi Vanvitelli di Napoli.

I posti e i profili richiesti:

Concorsi Vanvitelli Napoli: requisiti

I candidati per partecipare devono essere in possesso di determinati requisiti generali e specifici, nonchè richiesti per lo svolgimento delle mansioni connesse al ruolo.

Inoltre, le competenze possono essere raggiunte con adeguato titolo di studio: diploma o laurea a seconda del profilo.

I profili in categoria C generalmente richiedono un diploma di scuola secondaria di II grado, mentre i profili in categoria D una laurea magistrale, specialistica o equivalente.

Concorsi Vanvitelli Napoli: come e quando fare domanda

La piattaforma per fare domanda è attiva dal giorno successivo alla pubblicazione dei bandi in Gazzetta, ovvero dal 27 Maggio.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata entro il 25 Giugno 2020 tramite il sito del Azienda Ospedaliera: https://policliniconapoli.iscrizioneconcorsi.it/.

Concorsi Vanvitelli Napoli: prove

In caso di un elevato numero di domande per profilo, le prove concorsuali potrebbero essere precedute da una preselezione.

L’A.O.U. Luigi Vanvitelli in questo caso si affiderà ad aziende specializzate nella predisposizione di una procedura automatizzata con supporti informatici per svolgimento e correzione.

La prova consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie attinenti il profilo professionale a concorso, estratti da una banca dati che verrà resa pubblica.

Il contenuto delle prove successive non è identico, bensì varia a seconda del profilo professionale di riferimento.

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

