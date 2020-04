Concorsi Scuola 2020, oggi informativa tra Miur e sindacati sui bandi

Prevista per oggi alle 10 la videoconferenza tra Ministero dell’Istruzione e i rappresentanti sindacali di FLCGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA per discutere dei Concorsi Scuola e dei rispettivi decreti di attuazione.

I giorni scorsi è stato organizzato un confronto delle varie fazioni della maggioranza per fare il punto sulle posizioni e sulla possibilità di bandire ugualmente i concorsi durante l’emergenza sanitaria.

Vediamo assieme i punti focali del confronto di oggi.

Concorsi Scuola, incontro 17 Aprile: ordine del giorno

Doveva tenersi il 15 Aprile l’informativa con il Capo Dipartimento del Miur ma i sindacati si sono rifiutati di partecipare. La motivazione risiederebbe nel mancato coinvolgimento sui concorsi scuola, decisioni prese senza interpellare la compagine sindacale.

Subito la nuova lettera di convocazione:

“Le organizzazioni sindacali in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà in videoconferenza il giorno 17 aprile 2020 alle ore 10,00, anziché il giorno 15 aprile 2020, sempre con lo stesso ordine del giorno: informativa bandi di concorso: ordinario infanzia e primaria, procedura straordinaria secondaria, concorso ordinario secondaria, procedura di abilitazione scuola secondaria e relativi decreti ministeriali. Le Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere all’indirizzo mail dgper.relazionisindacali@istruzione.it i nominativi dei partecipanti alla videoconferenza con il rispettivo indirizzo di posta elettronica e il numero di telefonia mobile“.

Anche nella nuova data, il 17 Aprile alle 10, l’ordine del giorno rimane il medesimo.

Bandi concorsi scuola

I bandi concorsi scuola attesi sono:

concorso straordinario secondaria di I e II grado per il ruolo;

di I e II grado per il ruolo; concorso ordinario secondaria ;

; concorso infanzia e primaria .

. concorso straordinario secondaria di I e II grado per l’abilitazione.

In merito all’ultima procedura, non sappiamo con certezza se rientri nei bandi in pubblicazione.

E’ possibile la pubblicazione entro il 30 Aprile ma le prove si dovranno svolgere al termine dell’emergenza sanitaria.