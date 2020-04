Concorso Infermieri Benevento, 50 posti: ecco il bando e la procedura per candidarsi

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 Aprile 2020 n.29 è stato pubblicato un nuovo bando per laureati in Infermieristica. L’avviso indica che i posti da coprire sono 50 in categoria D presso l’Asl di Benevento.

Il Concorso Infermieri in oggetto prevede una selezione dei candidati per titoli ed esami. Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare.

Concorso Infermieri Asl Benevento: requisiti

La partecipazione al concorso non ha limiti di età, però entro la data di avviamento (alla chiusura della procedura per l’invio delle domande) gli aspiranti candidati devono essere in possesso di:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

idoneità fisica all'impiego (ci sarà l'accertamento in fase di selezione);

godimento dei diritti civili e politici;

essere in regola con gli obblighi di leva;

assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa di insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro;

laurea triennale in Scienze Infermieristiche o equipollente;

o equipollente; iscrizione all’albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Nel caso in cui l’interessato sia iscritto all’ordine di uno dei Paesi Europei, è richiesto anche l’inserimento nell’Albo Professionale italiano.

Scarica il bando

Concorso Infermieri Asl Benevento: domande

Prima di trasmettere la domanda di partecipazione il candidato deve procedere con la registrazione al sito aslbenevento1.iscrizioneconcorsi.it/.

L’invio dell’istanza è possibile 24 ore su 24 tramite la suddetta piattaforma ed entro il 10 Maggio 2020.

L’inserimento di ulteriori titoli in una fase successiva alla conclusione della procedura di ammissione comporta l’annullamento della precedente domanda.

La spiegazione completa step per step è contenuta nel bando.

Concorso Infermieri Benevento: prove

Il concorso è articolato in una serie di prove scritte e orali. Più precisamente:

preselettiva , attivata esclusivamente con la ricezione di un elevato numero di domande e consistente in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame;

, attivata esclusivamente con la ricezione di un elevato numero di domande e consistente in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame; prova scritta , redazione di un elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica/multipla sulla professione di infermiere;

, redazione di un elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica/multipla sulla professione di infermiere; prova pratica , soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla in merito alle conoscenze relative all’esecuzione di tecniche connesse alla qualifica di infermiere;

, soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla in merito alle conoscenze relative all’esecuzione di tecniche connesse alla qualifica di infermiere; prova orale, un colloquio sulle materie a concorso, conoscenze informatiche e lingua straniera (a scelta tra inglese e francese).

