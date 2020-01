Concorso Straordinario Scuola Secondaria 2020, cosa studiare: gli ultimi aggiornamenti

Iniziati gli incontri tra sindacati ed esecutivo per definire nell’operativo l’organizzazione dei Concorsi Scuola 2020. La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito le attività in corso per espletare nel più breve tempo possibile Concorso Ordinario Infanzia e Primaria e, di conseguenza, Concorso Ordinario Scuola Secondaria e Concorso Straordinario Scuola Secondaria.

“Stiamo alacremente lavorando per bandire 24.000 posti sul concorso straordinario per la secondaria di primo e secondo grado e 25.000 sull’ordinario. C’è poi anche il concorso ordinario su infanzia e primaria. Qui il bando è pronto: stiamo rivedendo la tabella dei titoli per dare più valore al servizio. C’è da predisporre anche il concorso per i docenti di religione. Stiamo per bandire concorsi, insomma, per circa 70mila insegnanti. Non è cosa da poco. Anche a livello di gestione amministrativa”.

I bandi sono in fase di scrittura e ad ogni tavolo tecnico crescono le richieste in merito alle nuove definizioni.

Recentemente, in particolare, sono emersi dubbi sui programmi della prova scritta del Concorso Straordinario Secondaria. Nei prossimi paragrafi chiariremo la questione per comprendere cosa sia utile studiare.

Concorso Straordinario Scuola Secondaria: prove di selezione

Il Decreto Scuola 2020, convertito in legge 20 dicembre 2019 n.159, ha autorizzato e definito i termini del concorso per limitare il precariato nella Scuola Secondaria di I e II grado.

Il cosiddetto Concorso Straordinario Secondaria consentirà ai docenti partecipanti di conseguire l’abilitazione e/o di ottenere il ruolo previo superamento delle prove di selezione.

La procedura concorsuale è così organizzata:

prova scritta , consistente in un test computer based a risposta multipla;

, consistente in un test computer based a risposta multipla; formazione graduatoria dei vincitori sulla base del voto, dei titoli culturali e di servizio posseduti;

formazione graduatoria con gli idonei per l’abilitazione;

immissione in ruolo dei vincitori e conseguente periodo di formazione iniziale e prova;

conseguimento 24 Cfu, se non ancora posseduti, con oneri a carico dello Stato;

prova orale, un colloquio finale per verificare le capacità di progettazione e conduzione di una lezione.

Sia la prova scritta che la prova orale devono essere superate con un punteggio di almeno 7/10.

Concorso Straordinario Scuola Secondaria: cosa studiare

La prova scritta, come definito nel comma 10 – art. 1 dell’allegato A del D.M. 95/2016, consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla sui programmi d’esame del Concorso a Cattedra 2016. Ovvero:

discipline della classe di concorso;

metodologie didattiche;

conoscenze psico-pedagogiche e legislazione scolastica (avvertenze generali).

Tuttavia, il precedente comma 9, individua solamente le discipline attinenti alla classe di concorso e le metodologie didattiche.

Nonostante non siano chiari i programmi concorsuali c’è da dire che, ai fini della preparazione e dell’attività professionale di docente, non possono mancare basi di psicologia, pedagogia e legislazione scolastica. Indubbiamente teorie e disturbi dell’apprendimento, modalità di valutazione e normative sono fondamentali per indirizzare correttamente il lavoro quotidiano.

A questo proposito, per iniziare lo studio consigliamo i seguenti volumi:

I volumi sono presenti anche sul catalogo Amazon di Maggioli Editore:

