Concorso Mibac 2019, primo bando il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale

Sulla pagina Facebook del Ministro Alberto Bonisoli è stata resa nota la data di uscita del bando di Concorso Mibac 2019: il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicata la procedura per l’assunzione di 1.052 vigilanti.

In autunno verrà pubblicato il bando per 250 funzionari amministrativi e verranno varati altri concorsi per arrivare a 5.400 assunzioni.

Concorso Mibac 2019: i bandi in arrivo

In un post pubblicato sulla pagina Facebook del Ministro Bonisoli, sono indicate le prospettive assunzionali del Ministero dei Beni Culturali per i prossimi mesi.

Riportiamo il testo del post nella parte di riferimento ai bandi:

“Sta per partire il più grande piano di assunzioni della storia del Ministero per i beni e le attività culturali. Era stata la mia priorità sin dai primi giorni del mio mandato e da subito mi sono adoperato per cercare le coperture economiche.

Finalmente ce l’abbiamo fatta. Il primo bando prevede l’assunzione di 1052 vigilanti e sarà pubblicato il 9 agosto in #GazzettaUfficiale. A questo seguirà, a breve, un bando del Ministero della Funzione Pubblica per un concorso unico che riguarda diverse amministrazioni, grazie al quale sarà possibile l’assunzione di 250 funzionari amministrativi per il Mibac.

Ma non è finita. In autunno saranno pronti altri concorsi pubblici, in modo da coprire la totalità delle professioni che servono al lavoro quotidiano del Ministero, nella sede centrale e sul territorio, per arrivare ad un totale, complessivo, di circa 5400 nuove assunzioni (inclusi i bandi che stanno per partire).

Abbiamo la necessità e l’urgenza di fare fronte alle drammatiche carenze di personale per la mancanza di turnover. Un problema che nessuno dei ministri che mi ha preceduto ha mai pensato di affrontare e che ha costretto il Mibac, per anni, a gestire il proprio patrimonio con risorse umane del tutto insufficienti e con gravissime conseguenze sulla gestione tecnica e amministrativa di siti archeologici, musei, archivi, biblioteche. I beni culturali del nostro Paese sono un volano straordinario per l’economia ma senza personale non funzionano o funzionano male“.

In sintesi, i bandi in uscita saranno:

1.052 vigilanti , il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale;

, il in Gazzetta Ufficiale; 250 funzionari amministrativi , a seguire;

, a seguire; altri concorsi per profili da chiarire in autunno.

Concorso Mibac 2019: come prepararsi

Vista la grande partecipazione prevista al Concorso Mibac 2019, potrebbe essere attivata la prova preselettiva su logica e cultura generale.

