Concorso Regione Campania: cosa studiare per la prova preselettiva

Ultima settimana per concorrere per i 2.175 posti negli Enti Locali della Regione Campania: fino all’8 Agosto 2019 sarà possibile candidarsi tramite l’apposita procedura telematica.

In questo articolo vediamo come è strutturata la prova preselettiva Concorso Regione Campania e cosa studiare per superarla.

Concorso Regione Campania: prove di selezione

Il 9 Luglio in Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate due procedure per la selezione di:

950 unità di personale non dirigenziale, con categoria D;

di personale non dirigenziale, con categoria D; 1225 unità con categoria C.

Ogni bando Concorso Regione Campania prevede 3 prove differenziate sulle discipline per ogni profilo.

Concorso Regione Campania 950 posti

La procedura selettiva del Concorso Regione Campania per 950 posti in categoria D è così strutturata:

prova preselettiva , comune a tutti i profili, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando;

, comune a tutti i profili, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando; prova scritta , a carattere teorico pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie specifiche di ogni profilo;

, a carattere teorico pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie specifiche di ogni profilo; formazione , della durata di 10 mesi;

, della durata di 10 mesi; prova orale , un colloquio per verificare la conoscenza delle materie delle prove scritte, della lingua inglese, delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale;

, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie delle prove scritte, della lingua inglese, delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale; valutazione dei titoli.

Leggi il bando

Concorso Regione Campania 1225 posti

La seconda procedura per la selezione di 1225 figure in categoria C prevede:

prova preselettiva , comune a tutti i profili professionali, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando;

, comune a tutti i profili professionali, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando; prova scritta , a carattere teorico – pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate per ogni profilo;

, a carattere teorico – pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate per ogni profilo; formazione , della durata di 10 mesi;

, della durata di 10 mesi; prova orale, un colloquio interdisciplinare sulle materie delle prove scritte e un accertamento della conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale.

Leggi il bando

Concorso Regione Campania: la prova preselettiva

La prova preselettiva del Concorso Regione Campania sarà comune a tutti i profili e consiste in un test a risposta multipla con 80 domande da risolvere in 80 minuti, ovvero:

50 quesiti per verificare le capacità logico-deduttive , di ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale; 30 quesiti sulle discipline:

– Diritto costituzionale, con riferimento al Titolo V della Costituzione;

– Diritto amministrativo, in particolare sulla normativa in materia di accesso, trasparenza, anticorruzione e disciplina del lavoro pubblico;

– Diritto regionale e degli Enti Locali, con riferimento allo Statuto e all’Ordinamento della Regione Campania;

– Geografia politica ed economica della Regione Campania.

La prova preselettiva si terrà a Napoli. Il dettaglio sulla sede, il giorno e l’ora di svolgimento verrà comunicato almeno 15 giorni prima sul sito Riqualificazione formez.

La pubblicazione della banca dati non è prevista prima dello svolgimento della prova.

Concorso Regione Campania: come prepararsi

Per la preparazione del Concorso Regione Campania prova preselettiva consigliamo il seguente kit:

I volumi sono acquistabili anche separatamente:

