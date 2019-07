Concorso Regione Campania: pubblicati i primi bandi. Come partecipare

L’attesa è giunta al termine: il 9 Luglio in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 54 sono stati pubblicati i primi bandi di Concorso Regione Campania per l’assunzione di 2mila figure.

Più precisamente:

950 unità di personale non dirigenziale, con categoria D;

di personale non dirigenziale, con categoria D; 1225 unità con categoria C;

Entro i prossimi 2 anni verranno assunte a tempo indeterminato 10mila figure professionali negli Enti locali che hanno aderito alla procedura.

Vediamo assieme come candidarsi e l’iter di selezione previsto per ogni procedura.

Il dettaglio completo sulle figure richieste

Concorso Regione Campania: 950 posti con categoria D

Pubblicato uno dei bandi del corso-concorso Regione Campania per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato.

I posti sono così suddivisi:

328 presso la Regione Campania ;

presso la ; 15 presso il Consiglio Regionale della Campania ;

presso il ; 607 presso gli enti locali della Regione Campania.

Leggi il Bando Ufficiale

Profili messi a bando

Il bando vedrà l’assunzione delle seguenti figure professionali, delle quali indichiamo il codice per una lettura più pratica:

CFD/CAM – Funzionario risorse finanziarie, funzionario pianificazione e controllo di gestione e funzionario specialista contabile;

– Funzionario risorse finanziarie, funzionario pianificazione e controllo di gestione e funzionario specialista contabile; AMD/CAM – Funzionario amministrativo, funzionario amministrativo e legislativo, funzionario specialista amministrativo;

– Funzionario amministrativo, funzionario amministrativo e legislativo, funzionario specialista amministrativo; TCD/CAM – Funzionario tecnico, funzionario specialista tecnico;

– Funzionario tecnico, funzionario specialista tecnico; ITD/CAM – Funzionario di sistemi informativi e tecnologici, funzionario informatico;

– Funzionario di sistemi informativi e tecnologici, funzionario informatico; CID/CAM – Funzionario comunicazione e informazione;

– Funzionario comunicazione e informazione; CUD/CAM – Funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali;

– Funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali; SAD/CAM – Profilo funzionario specialista socio-assistenziale;

– Profilo funzionario specialista socio-assistenziale; VGD/CAM – Funzionario di vigilanza.

Nel bando è indicata la suddivisione delle sedi per ogni profilo.

Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione al Concorso ogni candidato, a seconda del profilo per il quale si candida, dovrà possedere determinati requisiti generali e specifici.

Bando – Requisiti per ogni profilo

Invio domande

Le domande dovranno essere inviate con la procedura telematica attivata sul Portale Step One 2019 entro l’8 agosto 2019.

Prove di selezione

Il concorso sarà così strutturato:

prova preselettiva , comune a tutti i profili, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando;

, comune a tutti i profili, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando; prova scritta , a carattere teorico – pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie richieste per ogni profilo;

, a carattere teorico – pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie richieste per ogni profilo; formazione , della durata di 10 mesi;

, della durata di 10 mesi; prova orale , un colloquio per verificare la conoscenza delle materie delle prove scritte e la conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale;

, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie delle prove scritte e la conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale; valutazione dei titoli.

Consigliamo una lettura attenta del bando per individuare le materie per ogni prova.

Concorso Regione Campania: 1225 posti con categoria C

La Regione Campania ha indetto una selezione, per soli esami, per la copertura di 1225 posti a tempo indeterminato per diversi profili.

La suddivisione è la seguente:

187 presso la Regione Campania ;

presso la ; 18 presso il Consiglio Regionale della Campania ;

presso il ; 1020 presso gli enti locali della Regione Campania.

Leggi il Bando Ufficiale

Profili messi a bando

La suddetta procedura interessa le seguenti figure professionali, delle quali indichiamo il codice per agevolare la lettura del bando:

CFC/CAM – Istruttore risorse finanziarie, istruttore contabile;

– Istruttore risorse finanziarie, istruttore contabile; AMC/CAM – istruttore amministrativo;

– istruttore amministrativo; TCC/CAM – Istruttore tecnico;

– Istruttore tecnico; ITC/CAM – Istruttore sistemi informativi e tecnologie, istruttore informatico;

– Istruttore sistemi informativi e tecnologie, istruttore informatico; CIC/CAM – Istruttore comunicazione e informazione;

– Istruttore comunicazione e informazione; CUC/CAM – Istruttore policy regionali e istruttore culturale;

– Istruttore policy regionali e istruttore culturale; SAC/CAM – Istruttore socio-assistenziale;

– Istruttore socio-assistenziale; VGC/CAM – Istruttore di vigilanza.

Nel bando è indicata la suddivisione delle sedi per ogni profilo.

Requisiti di partecipazione

I candidati per partecipare al Concorso dovranno essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici richiesti per ogni profilo professionale.

Bando – Requisiti per ogni profilo

Invio domande

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante la procedura telematica apposita sul Portale Step One 2019 entro l’8 agosto 2019.

Prove di selezione

Il concorso sarà così strutturato:

prova preselettiva , comune a tutti i profili professionali, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando;

, comune a tutti i profili professionali, con 80 quesiti a risposta multipla su logica e discipline a bando; prova scritta , a carattere teorico – pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate per ogni profilo;

, a carattere teorico – pratico, con 60 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate per ogni profilo; formazione , della durata di 10 mesi;

, della durata di 10 mesi; prova orale, un colloquio interdisciplinare sulle materie delle prove scritte e un accertamento della conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale.

Nel bando sono indicate le materie per ogni prova.

Per una preparazione completa della prova preselettiva, consigliamo il seguente volume:

