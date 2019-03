Il 2019 è iniziato con un elenco di concorsi in chiusura, alcuni in fase di procedura di selezione e altri in uscita. Niente paura quindi per chi non avesse avuto modo e tempo di candidarsi: sono stati annunciati altrettanti concorsi pubblici 2019. Il nuovo anno porterà quindi una bella manciata di Bandi a cui iscriversi per tentare il tuffo nell’impiego pubblico.

Gli approfondimenti sui Concorsi Pubblici

Tanti concorsi, alcuni dei quali annunciati con piani di assunzione straordinaria previsti nel Disegno di Legge di bilancio 2019, sono in discussione in Parlamento.

È forse giunto il momento quindi di sbloccare le assunzioni nel pubblico impiego, ferme da molti anni di blocco turn over. L’esigenza di assumere nuovo personale si fa pressante, e lo sarà ancora di più con l’entrata in vigore di Quota 100, che causerà un bel buco di personale pubblico e la necessità di assumerne di nuovo.

Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha dichiarato poco tempo fa, in fase di approvazione del Decreto concretezza, che il piano del Governo è quello di procedere a 450mila le nuove assunzioni di Statali previste entro la fine dell’anno 2019.

Un maxi piano di assunzione, che anticipa il piano di nuove assunzioni per il triennio 2019-2021 per far fronte al turn over.

Vediamo l’elenco di tutti i concorsi attesi per il nuovo anno.

Concorso Agenzia delle Entrate

Nuovo piano di assunzioni per l’Agenzia delle Entrate, due i concorsi:

510 funzionari

160 dirigenti

Il bando di Concorso per 510 funzionari è stato pubblicato nell’aprile 2018, ma sono sempre stati rinviati i termini di pubblicazione delle date della prima prova per problemi con le gare di individuazione delle aule. Il 29 marzo 2019 in Gazzetta Ufficiale dovrebbero essere pubblicati i giorni della prova logico-matematica.

Aggiornamenti sul Concorso 510 Funzionari Agenzia Entrate

Sono stati pubblicati anche due bandi per la ricerca di 160 dirigenti, questa la ripartizione dei posti:

150 posti per dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi;

da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10 posti per dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali.

Il 50% dei posti è riservato al personale di ruolo assunto mediante concorso e attualmente in servizio, con almeno 10 anni di anzianità lavorativa.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata al 1 marzo 2019.

Tutte le informazioni sul Concorso 160 Dirigenti Agenzia Entrate

Concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Grande attesa per il Concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in previsione l’uscita di più bandi per potenziare l’organico di personale sia con concorsi che con mobilità da altre Amministrazioni.

Più precisamente sono previste:

100 unità per immediate emergenze;

per immediate emergenze; 200 unità da destinare alle DID del Veneto e Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Sardegna, Umbria, Emilia Romagna e Marche;

da destinare alle DID del Veneto e Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Sardegna, Umbria, Emilia Romagna e Marche; 700 unità con mobilità nazionale da altre Amministrazioni per personale di seconda e terza area (entro marzo 2019);

con mobilità nazionale da altre Amministrazioni per personale di seconda e terza area (entro marzo 2019); 50 ingegneri e chimici ;

; 20 funzionari nella Provincia di Bolzano;

nella Provincia di Bolzano; 58 unità di seconda Area presi da graduatorie di concorsi recentemente conclusi in altre amministrazioni;

di seconda Area presi da graduatorie di concorsi recentemente conclusi in altre amministrazioni; 69 dirigenti ;

; 60 funzionari da destinare a Genova;

L’Amministrazione si deve confrontare con il Dipartimento di Funzione Pubblica per la definizione delle modalità di gestione del bando e le tempistiche.

Si prevede che i concorsi vengano attivati da Novembre 2019.

Dettagli della riunione del 21 Gennaio 2019

Concorso Navigator

Il Bando per la selezione dei Navigator non è ancora uscito, l’accordo attualmente prevede l’assunzione di 3000 unità che assisteranno i beneficiari del Reddito di cittadinanza in tutte le operazioni e nella ricerca del lavoro.

Le modalità del loro utilizzo saranno definite su un Piano Nazionale con decisione autonoma delle Regioni.

Tutte le novità sui Navigator

Contestualmente, è stato indetto un bando per selezionare la società di servizi che affiancherà l’Anpal nella procedura di selezione dei Navigator per 12 mesi.

Fino al 18 marzo 2019 le aziende candidate potranno chiedere informazioni sul bando, la presentazione delle offerte scadrà il 25 marzo 2019.

Leggi “Navigator, arriva il bando per la prova e la selezione pubblica”

Per una formazione completa per il Concorso Navigator, consigliamo il seguente volume:

Concorso NAVIGATOR 2019 presso ANPAL: Manuale e Quiz a cura di Giuseppe Cotruvo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il presente volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione al Concorso per Navigator bandito da Anpal Servizi. L’opera è divisa in due parti. Nella prima si affrontano i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica: numeri romani; esercizi di...



Concorso Mibac

Per il 2019 è previsto un piano di assunzioni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in cui 6.000 unità verranno impiegate nei musei, nelle biblioteche e nei luoghi d’arte del territorio italiano entro il 2021.

Potranno partecipare ai diversi bandi sia diplomati che laureati.

Il dettaglio dei posti per i concorsi autorizzati nella Legge di Bilancio 2019 è il seguente:

500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, per l’anno 2020

unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, per l’anno 2020 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, per l’anno 2021

Altri concorsi, già autorizzati precedentemente, prevedono l’inserimento di 1.000 assistenti, individuabili anche nel profilo dei diplomati. Inoltre, nuovi funzionari verranno scelti da scorrimenti di graduatorie già stilate.

In totale le assunzioni dovrebbero aggirarsi tra i 4 e i 6mila posti e un primo bando dovrebbe uscire dal mese di aprile.



Gli aggiornamenti sul Concorso Mibac

Concorso Ispettorato nazionale del lavoro

Per rafforzare le attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e di tutela della salute sul lavoro, il Governo autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere personale ispettivo appartenente all’Area III:

300 unità dal 2019;

300 unità dal 2020;

400 unità dal 2021.

In tutto sono previsti 1.000 posti.

Assunzione Università di 1.000 ricercatori

Oltre ai 1.000 ispettori del lavoro, l’attenzione si sposta al mondo accademico, dove la Legge di bilancio ha previsto l’assunzione di 1.000 ricercatori di tipo B suddivisi tra le diverse Università. In particolare, per favorire l’accesso dei giovani alla ricerca, sarà incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. L’incremento è di:

20 milioni di euro per l’anno 2019;

58,63 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Questi soldi saranno appunto destinati all’assunzione di 1.000 giovani ricercatori. Un apposito Decreto del Ministero dell’istruzione, emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, ripartirà le risorse disponibili tra le varie università italiane.

Concorso Ansfisa

Nel 2019 si darà poi il via al reclutamento nell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali), si procederà in particolare con l’assunzione di:

11 Dirigenti di II Fascia ,

, 27 professionisti di I qualifica ,

, 99 funzionari ,

, 59 collaboratori,

6 operatori.

Assunzione straordinaria Forze Armate e Forze di Polizia

È previsto inoltre, sempre nella Legge di bilancio, un piano di assunzioni straordinarie nel comparto Forze di polizia. In particolare, per incrementare i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza, il Governo ha autorizzato l’assunzione straordinaria di un contingente di 6.150 unità delle Forze di polizia. Un piano di reclutamento dal 2019 al 2023 che prevede, a partire da quest’anno, l’assunzione di 1.043 unità così ripartite:

389 nella Polizia di stato ;

; 427 nell’ Arma dei carabinieri ;

; 227 nella Guardia di finanza;

Per il 2020 sono invece previste assunzioni di 1.320 unità, e 1.143 unità per il 2021. Ricordiamo che si tratta di assunzioni straordinarie, e che quindi si andranno così ad aggiungere a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Le novità sui Concorsi Polizia

Vediamo assieme i concorsi più rilevanti per le Forze di Polizia e le Forze Armate nell’anno in corso.

Concorso 754 allievi Polizia Penitenziaria

La Legge di Bilancio 2019 prevede anche l’assunzione nel ruolo iniziale della Polizia Penitenziaria di 754 allievi, i due bandi:

452 agenti (di cui 340 uomini e 112 donne) individuati tra coloro che prestano servizio da almeno sei mesi, i volontari in ferma o in rafferma annuale o in ferma quadriennale in servizio o congedo.

(di cui 340 uomini e 112 donne) individuati tra coloro che prestano servizio da almeno sei mesi, i volontari in ferma o in rafferma annuale o in ferma quadriennale in servizio o congedo. 302 agenti (di cui 226 uomini e 76 donne) tra i candidati con cittadinanza italiana e in possesso dei requisiti per l’assunzione al Corpo di polizia penitenziaria.

La domanda di partecipazione al Concorso Polizia Penitenziaria va inviata entro e non oltre il 4 aprile 2019.

Le informazioni per partecipare al Concorso Polizia Penitenziaria

1851 Allievi Polizia di Stato

Quest’anno è stato avviato il procedimento per l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, con l’apertura di una precedente graduatoria il cui termine ultimo di adesione sarà il 16 aprile 2019.

Consulta l’atto ufficiale

830 Allievi Marescialli Guardia di Finanza

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto per il biennio 2019/2020 un concorso per l’ammissione di 830 allievi marescialli così ripartiti:

768 del contingente ordinario;

del contingente ordinario; 62 del contingente di mare.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 12 aprile 2019.

Il bando per 830 allievi marescialli Guardia di Finanza

Concorso per 1756 Volontari Esercito, Marina, Aeronautica, Capitaneria di Porto

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per il reclutamento di 1756 volontari in ferma quadriennale nell’Esercito, in Marina, nell’Aeronautica e nelle Capitanerie di Porto.

La candidatura è accettata esclusivamente in via telematica, tramite il sito del Ministero della Difesa. E’ possibile inoltrare la domanda fino al 16 aprile 2019.

Il reclutamento avverrà entro i primi mesi del 2020.

Consulta il bando

Concorso Regione Campania 10 mila posti

Nel corso dei prossimi due anni sono 10 mila le assunzioni annunciate tramite un Maxi Concorso Regione Campania. Ad aprile il bando per l’avvio della procedura di selezione di risorse da assumere nella Pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato.

l Concorso atteso prevede nei prossimi due anni l’assunzione di 10 mila figure professionali all’interno di vari Enti locali afferenti alla Regione Campania. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato, previo percorso di reclutamento, formazione e tirocinio formativo della durata di 10 mesi retribuiti.

Tutte le informazioni sul Concorso Regione Campania

Tutto passa da un preventivo accordo tra i vari Enti territoriali, che provvederanno a effettuare un conteggio del fabbisogno di risorse, per poi avviare il percorso di selezione in un momento successivo. Il 31 marzo 2019 sarà la data ultima per manifestare l’interesse ad aderire al Piano di lavoro.

Le figure professionali che verranno assunte saranno diverse, a seconda dei bisogni, e lavoreranno nelle seguenti aree:

servizi finanziari e tributari;

amministrazione;

servizi sociali,

area tecnica.

Per prepararsi al Concorso Regione Campania consigliamo il seguente manuale:

Concorso regione Campania quiz attitudinali RIPAM Giuseppe Cotruvo, 2018, Maggioli Editore 2018, Il volume è un utilissimo strumento di preparazione alla prova preselettiva del concorso indetto dalla Regione Campania con la delibera della Giunta regionale pubblicata sul BUR n. 74 del 12 ottobre 2018, per circa 10.000 posti da assumere nei prossimi 2 anni a tempo indeterminato presso i vari...



Concorso Comune di Bari

La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento della programmazione dei fabbisogni del personale del Comune di Bari con riferimento alla dotazione organica e al piano triennale dei fabbisogni (2019/21). Nel corso del 2019 saranno espletati nuovi concorsi pubblici per la copertura di ulteriori 58 posti nell’organigramma dell’ente, in particolare:

2 esperti in beni culturali ctg. D

23 funzionari tecnici (ingegneri, architetti)ctg. D

20 funzionari amministrativi ctg. D

2 periti agrari ctg. C

3 programmatori informatici ctg. C

8 addetti registrazione dati ctg. B.

Per prepararsi al meglio al Concorso di Bari consigliamo i manuali reperibili a questo link.

Concorso scuola secondaria per docenti non abilitati

Il ministro dell’istruzione Marco Bussetti ha dichiarato che in Legge di bilancio sarà approvata nelle prossime sedute parlamentari l’attuazione del prossimo Concorso Scuola, con diverse novità. Ad esempio, il concorso sarà abilitante, inoltre il FIT sarà abolito e i 3 anni di tirocinio previsti saranno sostituiti da 1 anno di prova come docente in una scuola con possibilità di rinnovo.

Al concorso scuola secondaria potrà accedere chiunque in possesso di una laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) che dia accesso ad almeno un Classe di Concorso, a patto che si sia in possesso di un certo numero di CFU in determinati settori disciplinari.

Il candidato dovrà avere conseguito i 24 CFU in discipline atropo-psico-pedagogiche ed in metodologie didattiche. Si prevede l’uscita del bando entro settembre.

Per prepararsi a tutti i Concorsi Scuola, ecco il link ai manuali reperibili.

Concorso e assunzioni Magistrati ordinari

Assunzioni anche in Magistratura. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nel 2019, in aggiunta alle assunzioni previste dalla legislazione vigente, Magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi.

Il ruolo organico del personale della Magistratura è aumentato di 600 unità. Il Ministero della giustizia, è autorizzato a bandire concorsi nel 2019 e, conseguentemente ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati.

Concorso Segretari Comunali

Il bando per la partecipazione al Concorso Segretari Comunali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018 e prevede l’ammissione di 291 borsisti al corso-concorso per ottenere l’abilitazione e l’inserimento alla fascia iniziale dell’albo di 224 unità.

La scadenza per la presentazione telematica della domanda era fissata all’11 febbraio 2019.

Assunzioni straordinaria Vigili del fuoco

Anche il corpo dei Vigili dl fuoco aumenterà di organico. La Legge di bilancio 2019 ha previsto l’incremento dell’organico;

di 650 nuove unità , non prima però di maggio 2019;

, non prima però di maggio 2019; ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019;

non prima del 1° settembre 2019; altre 650 unità non prima del 1° aprile 2020.

La dotazione organica viene aumentata complessivamente di 1.500 unità.

E non è finita qui. Oltre a questa bella manciata di concorsi e assunzioni attese, se ne aggiungono altre:

6.000 assunzioni al Ministero dei beni culturali entro il 2021;

900 unità presso il Ministero dell’interno;

350 unità destinate al Ministero per l’ambiente.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta e tanta carne al fuoco, per chi volesse tentare la sorte e accaparrarsi un posto nella Pubblica amministrazione. È bene quindi iniziare a studiare e prepararsi fin da subito.

Per iniziare a prepararsi ai Concorsi in uscita consigliamo il seguente manuale:

Quiz di logica e cultura generale Giuseppe Cotruvo, 2018, Maggioli Editore 2018, Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione alle prove di preselezione a quiz di Logica e Cultura generale molto frequenti nei concorsi degli enti pubblici e militari, ma anche utilizzati per le selezioni aziendali e i test di ammissione all’Università.Il testo affronta nella...



© RIPRODUZIONE RISERVATA