Manca sempre meno alla pubblicazione del Bando per il mega corso-concorso unico che verrà indetto dalla Regione Campania per l’inserimento di migliaia di giovani negli enti locali della Regione che hanno aderito alla convenzione.

Lo scorso novembre, infatti, è stato deliberato dalla Giunta Regionale l’affidamento delle procedure di selezione del corso-concorso Regione Campania al Formez PA che lo gestirà nell’ambito del progetto Ripam. La prima fase delle procedure concorsuali si è conclusa qualche giorno fa con la ricognizione, da parte della Regione, degli enti interessati a rientrare nel Piano per il Lavoro, quegli enti, cioè, che accoglieranno i quasi 10mila vincitori del corso-concorso.

Consulta l’articolo “Maxi Concorso Regione Campania: 10 mila assunzioni in arrivo, ecco la delibera”

Concorso Regione Campania: enti coinvolti e data di pubblicazione

Recentemente il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato il numero di enti che hanno aderito alla convenzione stipulata con il Formez; in totale sono 273 enti:

263 Comuni su 550

5 Comunità montane

2 Corti d’Appello

Provincia di Benevento

Consorzio Asi di Salerno

Agenzia regionale per il Turismo

Importante sottolineare una grande mancanza all’interno degli enti interessati e cioè quella del Comune di Napoli che non ha inviato la propria candidatura per accogliere i futuri vincitori del corso-concorso

Ciascun ente sta comunicando al Formez le necessità previste dai vuoti di pianta organico del prossimo triennio in modo tale da completare l’elenco delle professionalità richieste durante il mese di febbraio e riuscire a pubblicare una eventuale comunicazione con i posti messi a bando e i requisiti di partecipazione il prima possibile.

La Regione ha prorogato i termini di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di formazione dei candidati al concorso al 31 marzo 2019.

Sarà durante il mese di marzo, invece, che dovrebbe essere pubblicato il Bando di Concorso che avvierebbe le procedure per il corso concorso al quale è previsto che partecipino oltre 200mila persone per i diversi profili messi a bando.

Consulta lo speciale Concorsi pubblici

Concorso Regione Campania: requisiti di partecipazione

Spesso si è discusso della possibilità o meno dell’inserimento nel bando di concorso di un eventuale limite di età che permettesse l’accesso al corso-concorso solamente ai giovani laureati e diplomato.

Il Governatore De Luca ha successivamente smentito questa ipotesi e ha specificato che non sarà presente nessun limite di età per l’accesso al corso concorso e, inoltre, che verranno messi a bando profili di diverso tipo per far partecipare diplomati e laureati in diversi settori; è probabile che vengano messi a bando profili da assistente informatico, da funzionario amministrativo o tecnico.

E’ molto improbabile che non venga dato accesso alle procedure a coloro i quali non sono residenti in Regione Campania, tutti i cittadini italiani potranno partecipare al corso concorso e concorrere per i posti messi a disposizione dal bando.

Concorso Regione Campania: i profili messi a bando

Abbiamo già anticipato come i posti messi a bando saranno diverse migliaia, ma più precisamente è stato comunicato dal Presidente De Luca durante una conferenza stampa organizzata dalla federazione Ad Astra il 5 febbraio 2019 i profili che il bando includerà. Saranno diversi sia i profili sia i titoli di accesso; ad esempio ci saranno posti per:

Istruttori contabili

Ragionieri economi

Specialisti contabili

Esperti nella gestione delle entrate

Istruttori amministrativi

Specialisti amministrativi

Avvocati

Esperti di digitalizzazione dei processi amministrativi

Istruttore tecnico (geometri, periti agrari, periti chimici, perito elettronico, perito industriale)

Istruttore tecnico dello sportello unico

Specialisti tecnici

Specialisti in urbanistica (architetti e ingegneri)

Specialisti in materia ambientale e difesa del suolo

Energy manager

Esperti in gare e appalti

Esperti in lavori pubblici

Istruttore culturale

Aiuto bibliotecario

Animatore culturale

Gestione di impianti sportivi, musei e pinacoteche

Istruttore di vigilanza (agenti di polizia municipale)

Istruttore informatico (analista, programmatore, esperto nella gestione dei siti istituzionale)

Specialista in ICT

Specialista in informazione e comunicazione

Istruttore socio-assistenziale

Educatore d’infanzia

Docenti di scuole materne

Educatori nell’area dell’handicap

Assistenti sociali

Concorso Regione Campania: come prepararsi

Vista l’alta affluenza prevista per questo concorso, verrà sicuramente effettuata una prova preselettiva di logica, così come previsto dal bando. I quesiti di logica inseriti saranno quelli che solitamente vengono inseriti nei concorsi gestiti dal Formez PA; tuttavia, recentemente, sono state operate delle modifiche alle tipologie di quiz somministrati.

Se fino a poco tempo fa erano poche le tipologie utilizzate per la preparazione delle prove preselettive di logica, ad oggi ci sono stati notevoli inserimenti di argomenti come le combinazioni, le probabilità e il problem solving che, se non affrontate con studio mirato e approfondito, non possono essere facilmente risolti.

Per questo motivo consigliamo di iniziare già la preparazione della prova preselettiva in anticipo e prima della pubblicazione del bando che comunque dovrebbe essere emanato a partire dal mese di marzo 2019.

Per prepararsi al meglio al Concorso in arrivo, LeggiOggi consiglia questo volume:

Concorso regione Campania quiz attitudinali RIPAM Giuseppe Cotruvo, 2018, Maggioli Editore 2018, Il volume è un utilissimo strumento di preparazione alla prova preselettiva del concorso indetto dalla Regione Campania con la delibera della Giunta regionale pubblicata sul BUR n. 74 del 12 ottobre 2018, per circa 10.000 posti da assumere nei prossimi 2 anni a tempo indeterminato presso i vari...



© RIPRODUZIONE RISERVATA