È stato pubblicato il 23 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, il bando dedicato al Concorso 258 infermieri, che saranno assunti presso varie aziende della regione Lazio. La delibera n.996 era stata già pubblicata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea di Roma. I 258 posti, resi accessibili grazie al concorso, saranno ripartiti in questo modo:

49 posti verranno riservati al personale già in servizio, precisamente: 19 ASL Rieti, 9 ASL Roma 1, 6 ASL Roma 2, 10 ASL Roma 4, 1 ASL Roma 5, 4 ASL Viterbo.

209 posti non riservati così suddivisi di cui: 8 ASL Latina, 46 Policlinico Tor Vergata, 11 Policlinico Umberto I, 17 ASL Roma 1, 22 ASL Roma 2, 12 ASL Roma 3, 14 ASL Roma 5, 7 ASL Roma 6, 11 AOU S. Andrea, 46 Azienda San Camillo Forlanini, 15 Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata. Inoltre, bisogna ricordare che 58 di questi posti non riservati saranno acquisiti mediante mobilità nazionale.

Successivamente alle valutazioni eseguite dalle strutture regionali, il numero dei posti autorizzati per l’assunzione potrebbe anche essere innalzato.

Concorso 258 infermieri, quali sono i requisiti

Per partecipare al Concorso 258 infermieri, è necessario essere in possesso dei requisiti generali per i concorsi pubblici, ma anche dei seguenti requisiti specifici:

Iscrizione all’albo professionale

Laurea in infermieristica

Concorso 258 infermieri, come fare domanda

La domanda per poter partecipare al Concorso va inviata esclusivamente online entro un lasso di tempo di 30 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale. Quindi il termine ultimo di scadenza per poter inviare la domanda è fissato al 23 dicembre 2018. All’interno del bando sono indicati altri dettagli per chi intendesse approfondire.

Concorso 258 infermieri, le prove da affrontare

I candidati al concorso dovranno affrontare le seguenti prove d’esame:

Prova preselettiva (che sarà inserita dal momento in cui le domande di partecipazione risulteranno essere superiori alle 2500). Prevede quiz a risposta multipla inerenti al profilo professionale da ricoprire.

Prova scritta su tematiche inerenti al profilo professionale da ricoprire.

Prova pratica inerente al profilo professionale da ricoprire.

Prova orale inerente al profilo professionale da ricoprire, su elementi di informatica e lingua straniera (a scelta tra inglese o francese).

Per prepararsi al meglio alle prove:

