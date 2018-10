Il primo passo concreto verso la manovra 2019 è stata l’approvazione del Def, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dove, tra le altre misure, è stato messo nero su bianco il superamento della Legge Fornero, con l’introduzione della pensione Quota 100. Un po’ meno chiari sono stati gli effettivi requisiti che verranno richiesti ai cittadini candidati alla pensione anticipata.

La versione che dovrebbe essere inserita nel disegno di legge di bilancio è quella che consente ai lavoratori di andarsene in pensione raggiunti almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Fermi restando sempre i 38 anni di contributi, senza dover subire alcun tipo di penalizzazione.

Cerchiamo di capire meglio cosa significa quota 100 con 38 anni di contributi.

Manovra, Quota 100: come funzionerà

Con lo schema attualmente all’esame dei tecnici del governo, nel 2019, quota 100 sarebbe utilizzabile soltanto dai lavoratori in possesso di 62 anni di età e 38 anni di versamenti.

Con un’età anagrafica più alta la quota salirebbe per effetto della soglia dei 38 anni di contribuzione: 101 con 63 anni, 102 con 64 anni fino ad arrivare a quota 107 per chi dovesse compiere 66 anni ed avere effettuato 41 anni di versamenti.

In concreto per accedere a Quota 100 occorrerà aver raggiunto il requisito contributivo di almeno 38 anni di contributi. La soglia minima di età anagrafica corrisponde invece a 62 anni di età.

Il requisito dei 38 anni di contributi è stabile per tutti. Ciò significa che chi ha 63 anni e 37 di contributi resterà fuori da Quota 100, e dovrà lavorare un anno in più, quando la Quota non sarà più 100, ma più alta.

In pratica questo è lo schema:

62+38=Quota 100

63+38=Quota 101

64+38=Quota 102

65+38=Quota 103

Manovra. Quota 100: niente penalizzazioni per i pensionati

Non ci dovrebbero essere penalizzazioni di sorta per chi esce prima da lavoro con questo schema. Niente costi per i pensionati quindi.

Inizialmente si pensava appunto di inserire 1 punto o 1,5 punti di penalità per ogni anno di anticipo pensionistico. Se tutto resta come è attualmente allo studio dei tecnici – conferma al Corriere Claudio Durigon della Lega – i costi in termini di riduzione della pensione non ci saranno.

Le altre ipotesi sarebbero state scartate dal Governo, perché inciderebbero troppo sui costi.

