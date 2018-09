“Abbiamo corretto la proposta di legge” iniziale sul reddito di cittadinanza “anni fa: è singolare che torni in auge una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea” per l’assegnazione del reddito “ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani“. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista a Radio Anch’io.

Intanto è in corso a Palazzo Chigi un vertice sulla Manovra 2019.

