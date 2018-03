C’è tempo fino al 26 marzo alle ore 14 per presentare la domanda per il Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati per le scuole secondarie di II grado e l’insegnamento del sostegno (Leggi il bando).

Dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti e dei sindacati sul malfunzionamento della piattaforma Istanze online, il Miur ha deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande per il primo Concorso Scuola 2018. Il Ministero ha precisato nelle FAQ, però, che sarà mantenuta la data del 22 marzo come scadenza per il conseguimento dei titoli culturali e di servizio valutabili per il bando.

Come annunciato nei giorni scorsi la piattaforma Istanza online è andata più volte in tilt a causa delle scadenze concomitanti per la presentazione delle domande per il bando rivolto ai docenti abilitati e per la scelta delle sedi per il Personale ATA.

Requisiti per il Concorso Scuola 2018 per docenti abilitati I candidati possono presentare domanda se sono in possesso dei seguenti requisiti: abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado,

per i posti di sostegno la specializzazione per il sostegno conseguita entro il 31 maggio 2017 o che conseguano il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018,

per posti comuni anche gli insegnanti tecnico-pratici purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017

Il bando prevede la selezione dei candidati attraverso:

prova orale

valutazione dei titoli,

1 anno di tirocinio.

La prova orale prevede che il candidato si cimenti con una lezione simulata della durata massima di 45 minuti e in un colloquio durante il quale dovrà spiegare le scelte didattiche e metodologiche adottate.

Sarà accertata anche la conoscenza della lingua straniera (a scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco) e la capacità di comprensione e conversazione a livello B2 per le lingue (non è richiesta alcuna certificazione che attesti il livello B2) e le competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare.

Per le classi di lingua straniera la prova orale si svolgerà interamente nella lingua scelta.

Il programma di riferimento per ogni classe di concorso sarà quello del vecchio concorso a cattedre del 2016.

Il calendario della prova orale sarà comunicato ai candidati via email almeno 20 giorni prima della data.

La prova orale non prevede un punteggio minimo, ma 40 punti al massimo, (3 punti per le competenze linguistiche e massimo 3 punti per le competenze informatiche). Il punteggio ottenuto contribuirà a determinare la posizione in graduatoria dei candidati.

Valutazione dei titoli per il Concorso Scuola 2018

Per la valutazione dei titoli culturali e professionali è previsto un punteggio massimo di 60 punti, tra questi il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il titolo di dottore di ricerca.

La graduatoria finale

Sarà formata una graduatoria regionale con scorrimento annuale che garantirà l’accesso dei candidati a un anno di tirocinio che si concluderà con la loro valutazione finale. L’ammissione al tirocinio comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali e da quelle ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

Nel caso in cui i candidati non superassero il tirocinio, saranno esclusi da qualsiasi graduatoria, anche come precario.

